Czarzasty: nikt nie będzie wolny bez bezpieczeństwa socjalnego

Nikt nie będzie wolny bez bezpieczeństwa socjalnego - mówił w niedzielę podczas obchodów Święta Pracy w Warszawie wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Zwracając się do ludzi pracy zaapelował, by walczyli o swoje prawa.

Czarzasty zaznaczył, że "nigdy nikt nie będzie bezpieczny i wolny bez bezpieczeństwa socjalnego". "Dlatego macie obowiązek dbać o to, żebyście mogli kupować mieszkania, żebyście mogli normalnie funkcjonować, posyłać swoje dzieci do szkoły, żebyście mogli dbać o swoich rodziców - a to da wam praca. Dlatego odpowiadam wszystkim ludziom pracy: macie walczyć, a my mamy stać koło was i walczyć razem z wami" - apelował do ludzi pracy.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zastrzegł, że nikt nie pytał ludzi pracy o to, czy "inflacja ma być taka czy inna, czy opłaty za kredyty mają być niższe czy wyższe ani o zyski banków". "W związku z tym wy się nie pytajcie, czy macie prawo walczyć o swoje prawa" - mówił. Dodał, że przy obecnej drożyźnie będzie wiele strajków.

Przypomniał, że w sierpniu 2021 r. Lewica złożyła wniosek o 12-proc. podwyżkę dla pracowników budżetówki. "Ponieważ teraz jest inflacja 12 proc., poprawiliśmy ten wniosek i uważamy, że budżetówka powinna mieć podwyżki na poziomie 20 proc." - zaznaczył.

Dodał, że we wrześniu powinna zostać wprowadzona druga waloryzacja emerytur na poziomie 12 proc. "Taki wniosek złożyliśmy jako Lewica w Sejmie" - poinformował Czarzasty. Jego zdaniem "inflacja zżera 13. emeryturę".