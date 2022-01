Czarzasty o komisji śledczej ds. podsłuchów proponowanej przez Kukiza: dołączyłbym jeszcze czasy SLD

Powołanie w Sejmie komisji śledczej ds. podsłuchów to jest zasadnicza sprawa; byłaby wielka szansa na wywrócenie tego rządu w niebyt - ocenił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Do propozycji Pawła Kukiza ws. komisji dołączyłbym jeszcze czasy sld-owskie - dodał.

Na początku stycznia lider Kukiz'15 Paweł Kukiz poinformował, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek ws. powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021. W trakcie rozmów z przedstawicielami klubów i kół dotyczących zebrania niezbędnych do złożenia uchwały 46 podpisów, Kukiz zgodził się na postulat PSL, aby rozszerzyć zakres jej działania o okres od 2005 roku.

Czarzasty był pytany w RMF FM o poparcie propozycji Kukiza. "Jest w tej chwili dwóch polityków w Sejmie, którzy wiedzą, jaka wielka jest siła w komisji śledczej - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i ja" - odparł wicemarszałek nawiązując do działalności komisji śledczej badającej tzw. aferę Rywina.

W ocenie wicemarszałka, "dobrze by było tę komisję powołać". "Ja bym dołączyłbym jeszcze czasy sld-owskie w tej sprawie" - dodał. "Powołanie komisji śledczej w Sejmie to jest tak zasadnicza sprawa. Byłaby wielka szansa do wywrócenia tego rządu w niebyt" - powiedział.

"Ja bym rozmawiał z Kukizem po to, żeby powołać razem z Platformą Obywatelską, z PSL-em taką komisję, bo na takiej komisji wszystko się zdarzyć może, łącznie z odlotem rządu PiS-u" - stwierdził Czarzasty.

Wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie wykorzystania systemów inwigilacji takich jak Pegasus wobec parlamentarzystów, dziennikarzy, prawników oraz kandydatów w wyborach w latach 2019-2020 złożył już klub Koalicji Obywatelskiej.

W ubiegłym tygodniu szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił, że komisja śledcza ws. wykorzystania systemu Pegasus jest niepotrzebna. "Komisja śledcza jest niepotrzebna. Nie ma żadnego powodu, żeby ją powoływać dla - powiedzmy - szumu medialnego, który próbuje wywołać opozycja" - mówił dziennikarzom w Sejmie szef klubu PiS.

W grudniu agencja AP poinformowała, że według pracowni Citizen lab działającej na Uniwersytecie Toronto szpiegowskie oprogramowanie Pegasus produkcji izraelskiej było wykorzystywane do inwigilowania senatora KO Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek, należącej do stowarzyszenia Lex Super Omnia.