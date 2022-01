Czarzasty o projekcie Hoca: to "mizianie" wirusa

To jest "mizianie" wirusa - tak wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) ocenił projekt ustawy ws. weryfikacji covidowej, który złożyła grupa posłów PiS m.in. Czesław Hoc. "Moim zdaniem mało to da" - dodał. Przypomniał, że Lewica złożyła projekt ws. obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła tzw. projekt Hoca dotyczący weryfikacji covidowej, czyli poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

Wicemarszałek Czarzasty pytany, czy Lewica poprze propozycję ws. weryfikacji covidowej, odpowiedział, że ma zły stosunek do tego projektu. "To jest takie mizianie, to jest takie mizianie wirusa" - ocenił. "Moim zdaniem mało to da" - dodał.

"Ten rząd i opozycja, powiem szczerze, specjalizuje się w mizianiu tej sprawy" - powiedział polityk Lewicy. Przypomniał, że jego formacja na początku grudnia złożyła projekt ws. obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Jak dodał, jest obowiązek szczepienia dzieci, które dzięki temu nie chorują, a niektóre choroby zostały na stałe wyeliminowane.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez PAP o powód przyjęcia przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie tego projektu zapewnił, że "rząd jest zdeterminowany, żeby wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19". "Popieramy ten projekt jako propozycję, która jest właściwa i jednocześnie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy różnymi środowiskami" - mówił Müller.

Jak dodał, stanowisko rządu ma "wzmocnić" ten projekt również politycznie. Rzecznik rządu wyraził jednocześnie nadzieję, że Sejm będzie kontynuował nad nim prace na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na przyszły tydzień.