Czarzasty o wyjeździe delegacji premierów do Kijowa: wszystko, co pomoże Ukrainie, powinno być robione

Wszystko, co pomoże Ukrainie, powinno być robione; a myślę, że delegacja kilku premierów, która dojedzie do Kijowa, pomoże - tak wyjazd premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa komentował we wtorek wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

Kancelaria Premiera poinformowała we wtorek rano, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą wyjechali we wtorek do Kijowa, gdzie spotkają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

"Ja bym szukał samego dobra w takich przekazach" - tak informacje te komentował w Sejmie wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). "Dlatego że wszystko, co pomoże Ukrainie - a myślę, że delegacja kilku premierów, która dojedzie do Kijowa, na pewno w kategoriach morale i w kategoriach szacunku dla tego państwa pomoże - powinno być robione" - powiedział. Podkreślił również, że kwestia Ukrainy i Ukraińców nie powinna być absolutnie żadnym elementem spornym politycznie w naszym kraju.

W komunikacie KPRM podkreślono, że "celem wizyty jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego".