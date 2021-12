Czarzasty o wyjściu z klubu Lewicy piątki parlamentarzystów: Dla tych, którzy odeszli, nie ma drogi powrotu

Dla tych, którzy odchodzą, nie ma powrotu. Każdy jest dorosły i każdy podejmuje swoje decyzje - mówił w sobotę współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do polityków, którzy wyszli z klubu Lewicy i utworzyli koło parlamentarne PPS.

Podczas briefingu w trakcie Rady Krajowej NL Czarzasty był pytany o odejście z klubu Lewicy piątki parlamentarzystów: wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, senatora Wojciecha Koniecznego oraz posłów: Joanny Senyszyn, Andrzeja Rozenka i Roberta Kwiatkowskiego, którzy założyli koło PPS.

"Odeszli ci, którzy przegrali" - ocenił współprzewodniczący partii.

Podkreślił przy tym, że były dwie wizje przyszłości Lewicy w Polsce. "Jedna wizja, którą Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, cała sala i prawie 30 tysięcy członków i członkiń miało - wizja konsolidacji, współpracy, niedopuszczenia do głębokich podziałów, które miały miejsce w przeszłości w lewicy" - mówił.

"Druga wizja - niedopuszczenia do tej konsolidacji, niedopuszczenia do połączenia Wiosny z SLD, czyli niedopuszczenia do tego, co zostało obiecane i ustalone między tymi partiami dwa lata temu" - dodał Czarzasty.

Podkreślił, że z politykami, którzy odeszli, różniło ich właśnie podejście do miejsca Lewicy na opozycji. "My jesteśmy formacją lewicową, my jesteśmy podmiotowi, my mamy swój program, my chcemy współpracować z opozycją, my chcemy tworzyć razem programy, my chcemy razem rozwiązywać problemy, chcemy współpracować z PSL-em, z Hołownią, z Platformą Obywatelską, ale nie na kolanach" - podkreślał.

"Jeśli ktoś miał takie marzenie, że będzie wykonywała Lewica, bądź partia lewicowa, polecenia lub sugestie jakiejkolwiek innej formacji - to przegrał" - ocenił współprzewodniczący NL.

Czarzasty przyznał, że nie chce oceniać decyzji, którą podjęli politycy odchodzący z klubu. "Dla tych, którzy odchodzą, nie ma powrotu" - podkreślał. "Każdy jest dorosły i każdy podejmuje swoje decyzje" - dodał. "Odeszli, którzy przegrali, których wizja przegrała" - wskazał.