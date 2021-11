Czarzasty: planujemy spotkanie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem z SPD

Planujemy spotkanie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem z SPD. Musimy tylko ustalić dogodny termin - przekazał PAP wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W środę partie, które mają utworzyć nowy rząd Republiki Federalnej Niemiec - SPD, Zieloni i FDP - poinformowały, że osiągnęły porozumienie w prowadzonych od kilku tygodni negocjacjach koalicyjnych. Olaf Scholz może zostać kanclerzem już w pierwszej połowie grudnia. W rozmowie z PAP Czarzasty podkreślił, że Nowa Lewica, a wcześniej Sojusz Lewicy Demokratycznej, ściśle współpracują z niemiecką SPD. "Mamy bieżący kontakt z Olafem Scholzem" - powiedział. "Mieliśmy się widzieć 12 grudnia, kiedy zaplanowany jest kongres SPD i na który zostałem zaproszony, ale w związku na covid odbędzie się on w formie elektronicznej i nie będzie zagranicznych gości" - podkreślił.

"Mamy ustalone, że do spotkania z Olafem Scholzem dojdzie" - zapowiedział Czarzasty. "Musimy tylko ustalić taki termin, który będzie dla nas wszystkich odpowiedni" - dodał.

Jak podkreśla współprzewodniczący polskiej Nowej Lewicy, miejsce spotkania będzie zależało od Berlina. Na uwagę, że gdyby Scholz już jako kanclerz przyjechał do Polski byłaby to wizyta oficjalna, polityk odpowiedział: "Nie wyobrażam sobie, żeby kanclerz przyjechał na zaproszenie wicemarszałka Sejmu i żeby nikt go w Polsce nie zauważył".

Jak powiedział PAP wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Andrzej Szejna, spotkanie jego ugrupowania z Scholzem "wisi w powietrzu". "Zarówno nasza wizyta w Niemczech, jak i jego wizyta w Polsce wchodzą w grę" - stwierdził Szejna. "Czekamy na dogodny moment albo, żeby pojechać do Berlina, albo żeby przyjąć kanclerza tutaj" - powiedział.

Czarzasty pytany o ewentualną agendę takiego spotkania wymienił m.in. kwestia pozycji Polski w Unii Europejskiej, fundusze unijne oraz sprawy dotyczące pandemii. W ocenie Szejny, Scholz "na pewno będzie bardziej wymagającym kanclerzem wobec obecnego rządu niż poprzednia pani kanclerz Angela Merkel".