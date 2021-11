Czarzasty: polskim interesem jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na granicy

Polskim interesem jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na granicy polsko-białoruskiej, trzeba użyć każdej metody, przede wszystkim dyplomatycznej; obawiam się, że interesem PiS jest, by tak się nie stało - powiedział w sobotę współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał w sobotę, że "sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych", "dlatego wyrusza w podróż po kilku krajach europejskich, aby rozmawiać o kryzysie międzynarodowym wywołanym przez działania Aleksandra Łukaszenki". Jak poinformował, na niedzielę zaplanował spotkania z premierami Litwy, Łotwy i Estonii.

O plany szefa rządu pytany był na sobotniej konferencji prasowej w Katowicach współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "Niedawno była taka narracja, że każdy, kto rozmawia z (Władimirem) Putinem i każdy, kto rozmawia z (Alaksandrem) Łukaszenką, jest bandytą, zdrajcą i człowiekiem bez zasad. Narracja się jakoś skruszyła w momencie, gdy (kanclerz Niemiec) Angela Merkel zadzwoniła i rozpoczęła rozmowę" - odpowiedział Czarzasty, nawiązując do rozmów telefonicznych Merkel z Łukaszenką.

"Polskim interesem jest to, by ten konflikt graniczny i to, co się dzieje, jak najszybciej się zakończyło. Obawiam się, że interesem PiS jest to, by tak się nie stało, bo jeśli będzie ten konflikt trwał, to PiS będzie bronił naszych granic i będzie jedynym cudownym rządem, który będzie bronił UE przed wszystkimi ludźmi, którzy napierają" - stwierdził polityk Lewicy.

Jak wskazywał, należy użyć "każdej metody", by jak najszybciej wygasić konflikt. Przekonywał, że powinny to być przede wszystkim metody dyplomatyczne. "Czy to się podoba PiS? Nie. PiS-owi się podoba, by to trwało, by robili badania, by im wychodziło, że mają 2-3 procent więcej. A jak ktoś umrze w lesie, to generalnie podwyższa dramaturgię. To bardzo nieuczciwe, bardzo nieludzkie" - ocenił Czarzasty.

Polityk zauważył również, że "lewica jest jedyną formacją, która podkreśla bez przerwy aspekt humanitarny całej tej tragedii". "Chciałem państwu powiedzieć - że nigdy nie zmienimy zdania - czy dziecko jest uchodźcy, czy nie-uchodźcy, to jest dziecko, czy to jest kobieta, czy to mężczyzna, to kobieta, czy mężczyzna tacy sami, jak my" - powiedział.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.