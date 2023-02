Czarzasty: Środki z KPO nie przyjdą do momentu, kiedy opozycja nie przejmie władzy

Środki z KPO nie przyjdą do Polski do momentu, kiedy opozycja nie przejmie władzy; dlatego że w tej chwili obóz Zjednoczonej Prawicy jest tak ze sobą skłócony, że nie ma na to realnych szans - mówił w sobotę współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek wieczorem, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. "To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją" - powiedział w orędziu.

"To następny akt niekończącej się tragedii" - ocenił w sobotę na konferencji prasowej zorganizowanej przed Pałacem Prezydenckim współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Podkreślił, że przez "niekompetencję rządzących" do Polski nie przyjdą środki z KPO. "Na skutek idiotycznych kłótni i specjalnie robionego braku komunikacji między partią rządzącą PiS - panem Jarosławem Kaczyńskim, między rządem - panem Mateuszem Morawieckim, miedzy elementem tego rządu - panem Zbigniewem Ziobro i między panem prezydentem Andrzejem Dudą - te środki do Polski nie przyjdą" - powiedział polityk.

Stwierdził też, że "te środki do Polski nie przyjdą do momentu, kiedy opozycja w październiku nie przejmie w Polsce władzy". Zapewnił przy tym, że nie jest to aroganckie oświadczenie. "Dlatego że w tej chwili obóz PiS-owski jest tak ze sobą skłócony, że nie ma realnych szans na to, żeby te środki do Polski przyszły" - podkreślił Czarzasty. "Obciążamy za to rządzących: prezydenta naszego kraju, rząd i partię PiS" - dodał.

W ocenie Czarzastego "ironią losu" jest to, że prezydent skierował nowelę o SN do TK ponieważ - jak zapewnił - walczy o to, aby nie była łamana konstytucja. "Przypominamy, panie prezydencie, w związku z tym, że podpisywał pan ustawy, które łamały konstytucję, doszło do całej tej sytuacji" - mówił wicemarszałek Sejmu.