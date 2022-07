Czarzasty: Tusk przyzwyczaja wyborców PO do współrządzenia z Lewicą

Donald Tusk przyzwyczaja wyborców Platformy Obywatelskiej do współrządzenia z Lewicą - ocenił wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty odnosząc się do niektórych wypowiedzi Tuska podczas sobotniej konwencji PO. Dodał, że wierzy we współrządzenie Lewicy z PO.

W sobotę w Radomiu podczas konwencji Platformy Obywatelskiej, lider PO mówił, że jest adresatem wielu próśb czy alarmów na temat tego, co się dzieje w polskich domach ponieważ obecna ekipa rządząca nie ma pojęcia o życiu. "Przepraszam, że będę brutalny, ale czy panowie: Kaczyński, Rydzyk, Jędraszewski, co oni wiedzą, na miłość Boga, o macierzyństwie, o ojcostwie, rodzinie, seksie, łóżku? - pytał Tusk, na co sala zareagowała entuzjastycznie, gromkimi brawami.

Czarzasty w poniedziałek w rozmowie w Wirtualnej Polsce pytany o te słowa Tuska, czy to nie jest "przepychanka między dwoma samcami alfa z polityki" odparł, że ocenia to "w innych kategoriach". "Wrzucanie pana Rydzyka, czy pana Jędraszewskiego jest słuszne, dlatego że to jest wrzucanie tematu pod tytułem państwo świeckie" - zaznaczył polityk.

Według Czarzastego taka wypowiedź Tuska może dziwić, gdyż "wrzuca to" Platforma Obywatelska, ale nie dziwiłoby to, gdyby "wrzucała takie tematy Lewica". "W związku z tym ja obserwuję te elementy lewicowe, które Platforma w tej chwili wrzuca i oceniam to pozytywnie, a nie jestem naiwnym politykiem. Moim zdaniem pan Donald Tusk przyzwyczaja swoich wyborców do współrządzenia z Lewicą" - oświadczył.

Zapewnił, że mówi to "bardzo poważnie", gdyż - jak zaznaczył - "jeżeli ktoś mówi o związkach partnerskich, to znaczy, że jak będziemy współrządzili (z Platformą Obywatelską - PAP), w co wierzę, jak wrzucimy sprawę państwa świeckiego, związków partnerskich, 12. tygodnia aborcji, między innymi, to Platforma powie: +tak, oczywiście, Donald Tusk to mówił, wyborcy nasi są do tego przyzwyczajeni+". "W związku z tym Lewica będzie gwarantem tych poglądów i wprowadzenia tego" - powiedział Czarzasty.

Na uwagę, że być może lider PO wcale nie chce współrządzenia z Lewicą, tylko chce jej tych wyborców zabrać, Czarzasty odparł: "Więcej wiary; od mieszania w jednej szklance herbaty, tej herbaty nie przybędzie".

"Wszystkie strony rozumieją, że nie jest problemem to, żeby sobie zwędzić wyborców po stronie opozycyjnej" - ocenił. "Problemem jest to, żeby pokłonić się przed wyborcami Prawa i Sprawiedliwości i ich przyciągnąć do nas, bądź pokłonić się przed tymi, którzy nie idą do wyborców, i żeby ci, którzy nie pójdą do wyborów, do tych wyborów poszli" - podkreślił Włodzimierz Czarzasty.