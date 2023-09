Czarzasty: tylko wtedy, gdy trzy opozycyjne partie wejdą do Sejmu, opozycja będzie rządziła

Tylko w momencie, kiedy trzy partie opozycyjne wejdą do Sejmu będziemy współrządzili i opozycja będzie rządziła - powiedział w poniedziałek w Szczecinie jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Sobota i niedziela były takim tańcem marzeń i konkretów. Jak rok temu słyszałem, że różne partie będą zabierały albo pożyczały hasła Lewicy, to byłem wobec tego bardzo sceptyczny, dlatego, że wiem, co formacja, do której należę głosi od wielu lat, wiem, co będzie głosiła i miałem do tego (do pożyczania haseł - PAP), i słusznie, wielki dystans" - powiedział Czarzasty w poniedziałek podczas briefingu prasowego w Szczecinie.

Odnosząc się do postulatu czterodniowego tygodnia pracy wskazał, że "Lewica nadal uważa, że tydzień pracy nadal powinien być skrócony". "Uważamy, że powinien być 35-godzinny tydzień pracy" - zaznaczył. Dodał, że dla Lewicy hasło "mieszkanie prawem, a nie towarem" nadal obowiązuje. Przypomniał, że postulatem Lewicy jest również świeckie państwo.

"Państwo świeckie to kler płacący podatki. Państwo świeckie to kler niedostający 95 proc. upustu na zakup nieruchomości. To brak przekazywania gruntów rolnych dla kleru, to równość kleru wobec prawa, to przeniesienie religii ze szkół do sal katechetycznych. Państwo świeckie to - naszym zdaniem - nie tylko głoszone hasła, że religia powinna być na pierwszej albo na ostatniej lekcji i że stopień z niej nie powinien być wpisywany na cenzurkach" - mówił Czarzasty.

"Nie uważamy, że kobiety kiedykolwiek będą miały swoje prawa, jeżeli państwo świeckie nie zostanie w Polsce w pełni wprowadzone" - mówił Czarzasty.

Nawiązując do praw kobiet, m.in. prawa do aborcji zapewnił, że Lewica nigdy nie stawiała i nie będzie stawiała "żadnych warunków kobietom w tej sprawie".

Jak mówił, wprowadzenie w życie postulatów lewicowych, nawet jeśli głoszą je inne partie, może zagwarantować tylko Lewica. "Jedyną siłą, która jest w stanie zagwarantować państwo świeckie, prawa kobiet, prawo do bezpieczeństwa mieszkaniowego, prawo do krótszego tygodnia pracy, będzie Lewica. I dlatego Lewica powinna być w przyszłym rządzie, w co wierzę" - powiedział Czarzasty.

Odnosząc się do programu Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni" mówił, że zabrakło mu w nim jasnego stanowiska w sprawie podpisania paktu sejmowego i wspólnego rządzenia po wyborach - "my, opozycja - Trzecia Droga, Platforma Obywatelska i Lewica".

Dodał, że zabrakło też deklaracji, że "żadna z sił demokratycznych nie będzie współtworzyła rządu z Konfederacją". "Lewica nigdy, w żadnym rządzie nie będzie stała, siedziała, leżała przy Konfederacji. I uważam, że wszystkie siły demokratyczne powinny przed wyborami jasno to powiedzieć. My mówimy to jasno, bo wiemy, co to znaczy brunatna siła. Brunatna siła to Konfederacja" - podkreślił.

Nawiązując do opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i radia RMF FM powiedział, że według badania "opozycja po wyborach będzie rządziła".

Z sondażu wynika, że PiS może liczyć na 33,2 proc. poparcia, KO na 26 proc., Trzecia Droga na 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja na 9,4 proc.

"Wszystkie sondaże, które pokazują, że opozycja będzie rządziła po wyborach mają jedną wspólną cechę - wszystkie trzy formacje wchodzą do Sejmu. I wszystkim tym, którzy uważają i robią to bezczelnie i cynicznie, mówiąc ludziom, że wystarczy, że jedna siła na opozycji wejdzie do Sejmu i będziemy sprawowali władzę, mówię wam i apeluję: nie kłamcie, nie oszukujcie ludzi, nie mówcie nieprawdy. Tylko wtedy, gdy trzy opozycyjne partie wejdą do Sejmu (...) będziemy współrządzili" - mówił Czarzasty.

Zaapelował o głosowanie na Lewicę, ale także o to, by pamiętać o Trzeciej Drodze i Platformie Obywatelskiej. "Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi i wszyscy będziemy współrządzili" - podkreślił.