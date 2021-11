Czarzasty: w sprawach życia, zdrowia, granicy, w sprawach dot. pieniędzy z UE, my zawsze rozmawiamy

Ja zawsze głoszę i Lewica głosi, czasami dostając za to po nosie, że w sprawach życia, zdrowia, granicy, w sprawach dotyczących pieniędzy z UE, my zawsze rozmawiamy - powiedział we wtorek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, mówiąc o spotkaniu u marszałek Sejmu.

W poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział w poniedziałek PAP, że weźmie udział w tym spotkaniu, "bo przedstawiciele Lewicy zawsze uczestniczą w spotkaniach, na których omawiane są najważniejsze dla kraju kwestie". Zaznaczył jednoczesnie, że ta inicjatywa jest bardzo spóźniona, "a sprawę przez długie tygodnie lekceważył zarówno premier jak i minister zdrowia".

Czarzasty podkreślił we wtorek w TVP1, "że po pierwsze zaproszenie na to spotkanie przyjęły wszystkie kluby parlamentarne - i PO, i PSL, i Lewica". Po drugie - dodał - "to ma być rozmowa na temat tego, co w ogóle z tym kryzysem związanym ze zdrowiem zrobić w tej chwili".

"Jednym z tych elementów jest ten projekt ustawy dotyczący uprawnień dla pracodawców. Ja zawsze głoszę i Lewica głosi to, czasami dostając za to po nosie, że w sprawach życia, zdrowia, granicy, w sprawach dotyczących pieniędzy z UE, my zawsze rozmawiamy" - powiedział Czarzasty.

Na pytanie, jakie są pomysły Lewicy na "zduszenie" czwartej fali pandemii, wicemarszałek Sejmu odparł, że "Lewica ma bardzo jasne stanowisko w tej sprawie". "Po pierwsze jesteśmy przeciwko lockdownowi. W związku z tym jesteśmy za tym, żeby były otwarte restauracje, kawiarnie, zakłady pracy, teatry, kina" - podkreślił Czarzasty.

Po drugie - jak mówił - "uważamy, że z tych restauracji, kawiarń, kin powinny korzystać bez ograniczeń osoby, które są zaszczepione".

Po trzecie - jak dodał - "uważamy, że są grupy zawodowe, które powinny być obligatoryjnie zaszczepione". "O kim myślę? Na przykład o pracownikach służby zdrowia, na przykład o nauczycielach i nauczycielkach" - powiedział polityk.

"To są odważne decyzje. Te decyzje zostały podjęte na przykład we Włoszech, zostały podjęte na przykład we Francji. I uważamy, że po prostu te decyzje powinny być również podjęte w Polsce" - zaznaczył Czarzasty.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na najbliższe posiedzenie Sejmu. Z kolei premier Mateusz Morawiecki informował 5 listopada, że projekt ten będzie tego dnia na Komitecie Stałym Rady Ministrów.