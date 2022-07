Czarzasty: w sprawie bezpieczeństwa Polski powinien być szukany konsensus nawet z PiS

W sprawie bezpieczeństwa Polski, współpracy z NATO i włączenia Ukrainy do UE, w Polsce powinien być szukany kompromis i konsensus nawet z PiS i z prezydentem - powiedział wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu RBN.

"Oczywiście dobrze byłoby, gdyby Rada Bezpieczeństwa Narodowego była zwoływana częściej. Ale możemy się zgodzić, że dziś atmosfera na tej Radzie była idąca w jednym kierunku, to znaczy zarówno rządzący, jak i opozycja w wielu sprawach mieli wspólne zdanie dlatego, że to dotyczy naszego bezpieczeństwa i tu faktycznie nie ma co szukać różnic na siłę" - ocenił Czarzasty na briefingu po posiedzeniu RBN.

Dodał, że wszyscy są zainteresowani, aby Wojsku Polskiemu uzupełniono takie elementy uzbrojenia, które z zasobów polskiej armii zostały przekazane na rzecz Ukrainy. "Mamy tu wspólną ocenę i zarówno rząd, jak i opozycja wykazują w tej sprawie dużą determinację" - powiedział lider Nowej Lewicy.

"Zgodziliśmy się również co do wspólnych działań dotyczących przekonywania zachodniej opinii publicznej co do tego, żeby działać na rzecz Ukrainy. Bo żeby była jasność, ta teza musi wybrzmieć: zainteresowanie wojną na Ukrainie będzie spadało, szczególnie w tych krajach, które z Ukrainą nie graniczą" - powiedział Czarzasty.

Dodał, że podczas posiedzenia RBN ustalono też, że "w trybie natychmiastowym, jeśli będzie trzeba przyjąć decyzję o ratyfikacji porozumienia i włączeniu do NATO Finlandii i Szwecji, to Polska będzie aspirowała do tego, żebyśmy zrobili to natychmiast". "Te kraje wchodząc do NATO dają nam bezpieczeństwo" - podkreślił Czarzasty.