Czarzasty: we wtorek o godz. 16 kontynuacja obecnego posiedzenia Sejmu

Obecne posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane w najbliższy wtorek od godz. 16 - przekazał wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Posłowie mają pracować m.in. nad projektem o szczególnych rozwiązaniach w okresie epidemii COVID-19, który w czwartek wpłynął do Sejmu.

"We wtorek jest Sejm. Obrady Sejmu będą przedłużone. Jedynym punktem nowym na dziś, który będzie, to jest nowy projekt ustawy dotyczącej COVID" - powiedział dziennikarzom w Sejmie Czarzasty.

Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, który w czwartek wpłynął do Sejmu i został skierowany do Komisji Zdrowia. Ze wstępnego harmonogramu wtorkowych obrad, z którym zapoznała się PAP, wynika, że obrady mają zacząć się od drugiego czytania tego projektu, zatem wcześniej będzie musiała zebrać się Komisja Zdrowia, by przeprowadzić jego pierwsze czytanie.

Ze wstępnego harmonogramu obrad wynika też, że posłowie mają ponadto zapoznać się z informacjami rządu na temat sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. i 2020 r. Zaplanowano też głosowania.

Nowy projekt ustawy dotyczący kwestii weryfikacji zdrowotnej pracowników pod kątem zakażenia COVID-19 zapowiedział, po wieczornym wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu wynika, że projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, jak również pozwalających pracodawcom żądać od pracowników oraz osób wykonujących na rzecz pracodawcy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Wcześniej grupa posłów PiS, z posłem Czesławem Hocem na czele, złożyła projekt, który zakładał, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w połowie grudnia 2021 roku, 15 grudnia odbyło się wysłuchanie publiczne. Zgodnie z założeniami przepisy miały "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy".