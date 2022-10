Czarzasty ws. reparacji od Niemiec: Kaczyński zaczął w to grać, bo zaczęły mu spadać notowania

Jarosław Kaczyński zaczął w to grać, bo zaczęły mu spadać notowania, i chciał podzielić polskie społeczeństwo na patriotów i volksdeutschów - ocenił we wtorek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty odnosząc się do wypowiedzi lidera PiS ws. reparacji wojennych od Niemiec.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Czarzasty był pytany w Polsat News czy jesteśmy teraz bliżej 6 bilionów 200 milardów zł po tym, jak w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych z zapowiedzią jej przekazania MSZ Niemiec.

"Pan Kaczyński wymyślił kwestię reparacji w tym momencie po to, żeby +wziąć paliwo+. Zaczął w to grać, bo zaczęły mu spadać notowania" - ocenił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Jak przypomniał, politycy obozu rządzącego zapowiadali wcześniej wiele działań, których jednak do tej pory nie zakończyli sukcesem, czego przykładem może być wrak Tu-154.

"Od lat mówią o wraku samolotu w Smoleńsku, który miał być w przeciągu miesiąca sprowadzony. Nagle Macierewicz znowu +wyfrunął+, (więc) wypuszczają te kruki wszystkie czarne, złe, w momencie kiedy tracą na przykład w wyborach" - zauważył Czarzasty.

W tym kontekście oceniał też ostatnie deklaracje lidera PiS. "Pan Kaczyński zaczął w to grać, bo zaczęły mu spadać notowania. A co chciał zrobić? Chciał podzielić polskie społeczeństwo na dwie grupy, na tych, którzy są patriotami i na volksdeutschów, którzy są złymi ludźmi, szczególnie jeżeli chodzi o partie opozycyjne" - stwierdził.

Czarzasty dopytywany, czy w takim razie "widzi te pieniądze, czy nie", odparł: "Jeżeli Kaczyński zaczął to robić, to niech to zrobi. Jeżeli Kaczyński mówi +ściągnę samolot+, niech ściągnie, jeżeli mówi +ściągniemy reparacje+, to czekam. Na Boże Narodzenie, czy w Wielkanoc te 6 bilionów przyjdzie? No zobaczymy w okolicach Bożego Narodzenia" - podkreślił Czarzasty.

Jarosław Kaczyński poruszył kwestię reperacji od Niemiec w sobotę w Kołobrzegu. "Oni próbują się przedstawiać w świecie jako mocarstwo moralne, nam zrobili najwięcej krzywd ze wszystkich narodów, nie licząc Żydów" - podkreślał. Mówił o Polakach zamordowanych lub zmuszanych do obozów pracy oraz o zniszczeniu moralnym, jakiego dokonali w Polsce Niemcy podczas II wojny światowej. "Musimy żądać swojego i sądzę, że w ciągu najbliższego tygodnia już odpowiednie dokumenty, czyli nota dyplomatyczna w tej sprawie zostanie wystosowana" - zapowiedział prezes PiS.

Przekonywał, że są też Niemcy "myślący przyzwoicie", którzy rozumieją polskie żądania. Zaznaczył, że Polska nigdy nie zrzekła się prawa do reperacji od Niemiec.

"Krótko mówiąc, musimy z tym występować i to nie jest żaden chwyt polityczny, to nie jest - jak to mówią nasi oponenci - na wewnętrzny rynek przeznaczone. To będzie długa i twarda walka, ale jesteśmy przekonani, że przyjdzie dzień, w którym ta walka zakończy się naszym sukcesem, bo Niemcy zrozumieją, że straty reputacyjne, które przynosi im ta sprawa, są tak wielkie, że warto jednak zacząć rozmawiać i tę sprawę rozwiązać" - podsumował Kaczyński.

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną, która ma zostać przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec ws. reparacji wojennych. We wtorek wizytę w Warszawie składa szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock, ktra spotka się z ministrem Rauem.

1 września, na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej

W raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów. Konsekwencje działań niemieckich na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec - wskazali autorzy raportu.