Czas na męską rozmowę. Gliński chce rozmawiać z Tuskiem

Piotr Gliński został m.in. zapytany o to, czy Donald Tusk odpowiedział na jego zaproszenie do debaty. "Zaprosiłem pana przewodniczącego Donalda Tuska do debaty. Jesteśmy jedynkami najważniejszych chyba list politycznych w Warszawie. Do tej pory nie słyszałem, żeby podjął wyzwanie" - powiedział szef MKiDN. "Słyszymy różne rzeczy ze strony Donalda Tuska, dlatego warto by było porozmawiać jak polityk z politykiem, jak mężczyzna z mężczyzną o ważnych sprawach dla Polski, Warszawy" - dodał minister.

Dopytywany, czy skoro Donald Tusk nie odpowiedział na zaproszenie, to może do dyskusji zaprosić prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, odparł: "Mogę i z panem Trzaskowskim rozmawiać, bo oczywiście jest on w dużej mierze odpowiedzialny za te zaniechania warszawskie. A te zaniechania to jest brak podstawowych inwestycji w naszym mieście".

"Inne miasta mają wspaniałe sale koncertowe i sportowe. My nie możemy np. mistrzostw świata, czy Europy w siatkówce zorganizować w Warszawie, ponieważ nie ma takiej hali, jak są w innych miastach" - zauważył Gliński.

"Już nie mówię o tym, że nie dokończono żadnej obwodnicy" - dodał. "Próbują kombinować ze Śródmieściem, zwężają ulice, zatkają możliwość w ogóle funkcjonowania w tym mieście, a nie zbudowali żadnej obwodnicy. Nie zbudowali jeszcze drugiej linii metra, nie mówiąc o trzeciej, czwartej i piątej. Opowiadać można o wielkich planach, natomiast zupełny brak realizacji" - podkreślił szef MKiDN.

"Nie zbudowano mostów, które były obiecywane jeszcze przez panią Gronkiewicz-Waltz. To jest kompletna indolencja. Gdzie jest Skra, która miała być dawno wyremontowana? Co się dzieje z Salą Kongresową, od 2014 roku zamkniętą na cztery spusty? Gdzie jest sala koncertowa na ul. Grochowskiej, która miała być zbudowana? Mógłbym tak jeszcze wiele wyliczać" - zaznaczył Piotr Gliński.

