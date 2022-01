Czerwińska: komisja senacka ds. Pegasusa to polityczna hucpa

Senatorowie PiS nie biorą udziału w pracach senackiej komisji nadzwyczajnej ds. wykorzystania Pegasusa, bo to polityczna hucpa; ważniejsza jest komisja powołana przez szefa Kancelarii Senatu ds. wyjaśniania przypadków mobbingu - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Rzeczniczka PiS została w poniedziałek zapytana przez dziennikarzy, dlaczego senatorowie PiS nie biorą udziału w pracach senackiej nadzwyczajnej komisji ds. wykorzystania systemu Pegasus.

"Po pierwsze dlatego, że ta sprawa jest polityczną hucpą, polityczną awanturą, chodzi o to, żeby dawać linię obrony tym osobom, wobec których toczy się postępowanie" - odpowiedziała.

Ta komisja, jak dodała, "nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji". "Natomiast jest w Senacie w tej chwili powołana komisja, która ma pełne kompetencje, mówię tutaj o komisji antymobbingowej, która została powołana przez szefa Kancelarii Senatu, liczę na to, że państwo dziennikarzy będą drążyć ten temat, bo temat jest ważny. Jeśli dochodziło do mobbingowania pracowników, trzeba to uczciwie i rzetelnie wyjaśnić" - powiedziała Czerwińska.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła pracę senacka komisja nadzwyczajna, która ma wyjaśnić przypadki nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji zaplanowano na poniedziałek na godz. 14; pierwszymi świadkami będą eksperci z kanadyjskiej grupy Citizen Lab.

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był właśnie Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", że powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. "Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia" - powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji. "To całkowite bzdury" - oświadczył

W ubiegły czwartek TVP Info poinformowała też, że w Senacie powołano specjalną komisję ds. mobbingu, który zarzucany jest wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Annie Godzwon.