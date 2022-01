Czerwińska o dalszym losie tzw. ustawy Czesława Hoca: czekamy na wyniki analizy ekspertów

Projekt ustawy o weryfikacji covidowej - tzw. ustawa Czesława Hoca - jest w tej chwili analizowany przez ekspertów - mówiła w piątek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. "Czekamy na wyniki tej analizy" - dodała.

We wtorek wieczorem sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej - tzw. ustawę Czesława Hoca. W trakcie prac komisji zmieniono tytuł projektu i usunięto jeden z artykułów. Teraz projekt powinien trafić do drugiego czytania. Jednak w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na posiedzenia klubu PiS miał przekazać parlamentarzystom, że ten projekt nie będzie procedowany.

Wcześniej w środę poseł PiS Czesław Hoc, jeden z wnioskodawców projektu, powiedział w Sejmie dziennikarzom, że to kwestie proceduralne stoją na przeszkodzie procedowania projektu ustawy o weryfikacji covidowej.

Czerwińska pytana w piątek w Sejmie o dalsze losy projektu poinformowała, że zgodnie z tym, co mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w tej chwili projekt jest analizowany przez ekspertów. "Choćby w zakresie poprawek mówiących o przeciwciałach" - zaznaczyła posłanka. "Czekamy na wyniki tej analizy" - dodała. Podkreśliła, że jest to zadanie dla ekspertów. "My w tym gronie na pewno tego nie rozstrzygniemy" - powiedziała.

Wicemarszałek Terlecki pytany przez polskatimes.pl o to, dlaczego tzw. ustawa Czesława Hoca, nie była procedowana na tym posiedzeniu Sejmu wskazał, że stało się tak z różnych powodów.

"Jednym z nich jest to, że ulegała ona w trakcie przygotowań wciąż zmianom i modyfikacjom. I właściwie w tej chwili nie wiem, jaki ma ostateczny kształt ta, która jeszcze wciąż jest w Sejmie. Po drugie - mówiąc, że nie będziemy wymagać dyscypliny, równocześnie jednak wysłuchaliśmy argumentów przeciwko i staraliśmy się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ci, którzy się sprzeciwiają ustawie, byli nie jakąś częścią znaczącą klubu. Po trzecie - właściwie wszyscy jesteśmy przekonani, że nie wszyscy, ale większość z nas jest przekonana, że nie należy stosować przymusu szczepień, a w każdym razie zbyt szeroko. To są powody, dla których ta sprawa się przeciąga" - mówił Terlecki.

Dopytywany, czy wpływ na to, że ustawa nie jest teraz procedowana, miało spotkanie z grupą posłów klubu PiS, która się jej sprzeciwiała, Ryszard Terlecki odparł: "Chcieliśmy poznać argumenty tych, którzy się z nami nie zgadzają, nie wiem, czy oni chcieli poznać nasze, trwała długa dyskusja, wymienialiśmy opinie".

Dodał, że grupa tak zdecydowanie się sprzeciwiająca szczepieniom jest bardzo niewielka. "Nie zagraża też naszej większości" - zapewnił.

Tak zwany projekt ustawy o weryfikacji covidowej to inicjatywa grupy posłów PiS. Jak uzasadniono w projekcie, zapisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy". Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji.