Czerwińska: utrzymanie niskiego bezrobocia, stabilnego wzrostu i zbicie inflacji - priorytety PiS na 2022 r.

Utrzymanie niskiego bezrobocia, stabilnego wzrostu gospodarczego i maksymalne zbicie inflacji, to priorytety PiS na 2022 rok - powiedziała rzecznik ugrupowania Anita Czerwińska. Jak dodała, będzie to też rok bezprecedensowych w naszej historii obniżek podatków.

Rzeczniczka PiS pytana przez PAP o priorytety ugrupowania na przyszły rok podkreśliła, że "będzie on dla nas rokiem wdrażania i realizacji złożonych przez nas obietnic w ramach Polskiego Ładu i innych przełomowych dla Polski programów". "To będzie rok bezprecedensowych w naszej historii obniżek podatków oraz poszerzania wsparcia dla rodzin. Utrzymanie niskiego bezrobocia, stabilnego wzrostu i maksymalne zbicie inflacji to nasze priorytety" - zadeklarowała.

Czerwińska zapewniła, że rząd przyjął "dobry i odpowiedzialny" budżet na 2022 r. "Odpowiedzialność budżetową łączymy z realizacją ambitnych programów społecznych, które wzmacniają m.in. polskie rodziny, seniorów, pracowników oraz przedsiębiorców. Programy Rodzina 500+, Dobry Start, czy 13-ta emerytura to tylko niektóre z nich" - mówiła.

Zaznaczyła, że realizacja tych programów nie byłaby możliwa bez skutecznych działań uszczelniających system podatkowy oraz rosnących wpływów z podatków.

"Nasz cel jest prosty. Budżetem na 2022 r. chcemy kontynuować naszą politykę, włączając w nią nowe elementy, które daje Polski Ład. To m.in. historyczna obniżka podatków dla niemal 18 mln Polaków, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny. Planujemy, że dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosą 491,9 mld zł - to ok. 202,8 mld zł więcej niż w roku 2015" - wskazała.

Rzeczniczka PiS mówiła też o wsparciu dla polskiej wsi. "Chcemy, by od 2023 r. średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (czyli 97 proc. gospodarstw) był wyższy od średniej w UE. Wprowadzimy powszechny system ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Powołamy Narodowy Holding Spożywczy na wiosnę" - mówiła.

"Rolnik przechodząc na emeryturę nie będzie musiał pozbywać się gospodarstwa, czyli swojego warsztatu pracy. Zrównamy w ZUS i KRUS poziom odszkodowania za utratę 1 procenta zdrowia - z 809 złotych do 1033 złotych" - dodała.

Czerwińska zapowiedziała ponadto, że będzie również dodatkowy program pomocy dla producentów trzody chlewnej oraz wsparcie dla rolników, którzy muszą zlikwidować hodowlę trzody chlewnej.

"Od 1 stycznia wzrośnie stawka zwrotu akcyzy w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej ze 100 do 110 litrów na 1 ha oraz z 30 do 40 litrów na jedną dużą sztukę przeliczeniową. Chcemy rozpowszechnienia sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dnia sprzedaży bezpośredniej dla rolników sprzedających swoje produkty" - mówiła.

Zwróciła też uwagę, że o dwa lata, czyli do końca 2022 roku, został przedłużony czas wykorzystania środków w ramach PROW 2014-2020. Ponadto - dodała - budowa zbiorników retencyjnych powinna odbywać się bez zbędnych formalności.

"Będziemy prowadzić prace legislacyjne związane z szerszym wsparciem w ramach programu Agroenergia, czyli programu, który daje możliwość wykorzystania m.in. odnawialnych źródeł energii. Chcemy też poprawy dobrostanu zwierząt w ramach ustalenia wymogów weterynaryjnych dla schronisk dla zwierząt" - powiedziała rzeczniczka PiS.

Czerwińska mówiła ponadto, że rok 2021 minął pod znakiem pandemii koronawirusa i towarzyszącej jej narastającej inflacji. "Musieliśmy się mierzyć z kryzysem niespotykanym od zakończenia II wojny światowej. PiS stał i stoi twardo na stanowisku, że nie możemy pozwolić na powrót wysokiego bezrobocia, które trawiło polskie społeczeństwo od początku lat 90. Dlatego błyskawicznie uruchomiliśmy pomoc w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej. Do polskich przedsiębiorców popłynęło w sumie ponad 200 mld zł. W ten sposób uratowaliśmy tysiące firm przed bankructwem, a kilka milionów Polaków przed bezrobociem" - zapewniła.

Zadeklarowała ponadto, że PiS chce, aby Polacy możliwie jak najmniej odczuli skutki inflacji. "Wprowadzamy pakiet rozwiązań, które będą wspierały gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach" - powiedziała.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze staje po stronie obywateli, dlatego wprowadziliśmy rządową tarczę antyinflacyjną przewidującą obniżki podatków na prąd, gaz i żywność oraz specjalne dodatki osłonowe" - dodała Czerwińska.