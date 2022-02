Czerwińska: w środę okaże się czy pakiet projektów dot. SN będzie procedowany w tym tygodniu

Jeśli Solidarna Polska złoży do Sejmu projekt ustawy dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym, to cały pakiet zmian będzie rozpatrywany na bieżącym posiedzeniu Sejmu - zapowiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jak dodała, w tej chwili do Sejmu zostały złożone trzy projekty - prezydencki, PiS oraz KO i Lewicy.

Jak wskazała, to czy Sejm na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu Sejmu zajmie się projektami zmian w Sądzie Najwyższym, uzależnione jest od tego, że swój projekt złoży Solidarna Polska. "Jeśli tak, to rozpoczniemy procedowanie na tym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym (posiedzeniu)" - mówiła Czerwińska w poniedziałek dziennikarzom w Sejmie.

Szef SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w sobotę, że zarząd Solidarnej Polski podjął decyzję o zgłoszeniu własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Dodał, że szczegóły projektu i stosunek do propozycji prezydenta zostanie przedstawiony do środy.

"Czekamy (na projekt SP - PAP), żeby wszystkie naraz rozpatrzeć" - dodał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.