Czerwone mięso może sprzyjać cukrzycy

Spożycie czerwonego mięsa może mieć związek ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2 - potwierdzają badania, o których informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.

Na całym świecie szybko rośnie liczba zachorowań na cukrzycę typu 2. Choroba ta nie tylko sama w sobie stanowi poważne obciążenie, ale jest także głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia i nerek, jak również nowotworów i demencji.

Naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie (USA) przeanalizowali dane zdrowotne 216 695 uczestników badań Nurses' Health Study (NHS), NHS II oraz Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Dietę oceniano za pomocą kwestionariuszy częstotliwości spożywania posiłków co dwa do czterech lat, przez okres do 36 lat. W tym czasie u ponad 22 000 uczestników rozwinęła się cukrzyca typu 2.

Jak się okazało, u osób, które jedzą dwie porcje czerwonego mięsa tygodniowo, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 może być zwiększone w porównaniu z osobami, które jedzą mniej porcji, przy czym ryzyko wzrasta wraz z większym spożyciem. Uczestnicy, którzy jedli najwięcej czerwonego mięsa, mieli o 62 proc. większe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 w porównaniu do tych, którzy jedli go najmniej. Każda dodatkowa dzienna porcja przetworzonego czerwonego mięsa wiązała się z większym o 46 proc. ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2, a każda dodatkowa dzienna porcja nieprzetworzonego czerwonego mięsa - z ryzykiem większym o 24 proc.

Analiza wykazała również, że zastąpienie czerwonego mięsa zdrowymi roślinnymi źródłami białka, takimi jak orzechy i rośliny strączkowe, lub umiarkowanymi ilościami produktów mlecznych, wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2. Zastąpienie czerwonego mięsa porcją orzechów i roślin strączkowych wiązało się z niższym o 30 proc. ryzykiem cukrzycy typu 2, natomiast zastąpienie mięsa porcją produktów mlecznych - z ryzykiem niższym o 22 proc.

"Nasze odkrycia zdecydowanie potwierdzają wytyczne dietetyczne, które zalecają ograniczenie spożycia czerwonego mięsa, i dotyczy to zarówno mięsa przetworzonego, jak i nieprzetworzonego" - powiedział pierwszy autor badań, dr Xiao Gu.

Już wcześniejsze badania wskazywały na związek pomiędzy spożyciem czerwonego mięsa a ryzykiem cukrzycy typu 2. Nowa praca (doi: 10.1016/j.ajcnut.2023.08.021), oparta na analizie dużej liczby przypadków cukrzycy typu 2 wśród uczestników obserwowanych przez wiele lat, dała większą pewność co do istnienia tego związku.

"Biorąc pod uwagę nasze ustalenia i wcześniejsze prace innych naukowców, rozsądne byłoby ograniczenie do około jednej porcji czerwonego mięsa tygodniowo dla osób pragnących zoptymalizować swoje zdrowie i dobre samopoczucie" - powiedział starszy autor Walter Willett, profesor epidemiologii i żywienia.

Zdaniem naukowców oprócz korzyści zdrowotnych zamiana czerwonego mięsa na zdrowe źródła białka roślinnego pomogłaby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zmianę klimatu, a także zapewniłaby inne korzyści dla środowiska.