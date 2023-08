Czeski Radegast produkuje piwo z powietrza. Tak zwraca uwagę na poważny problem

Radegast, browar produkujący najpopularniejsze piwa na czeskich Morawach, zdołał wyprodukować piwo z powietrza. Partia piwa o nazwie Radegast Futur została uwarzona w limitowanej edycji, głównie w celu podniesienia świadomości na temat rosnącego niedoboru wody.

Browar Radegast był pierwszym browarem w Europie Środkowej, który uwarzył piwo z wody uzyskanej z wilgoci zawartej w powietrzu. Woda była zbierana i oczyszczana dzięki unikalnemu urządzeniu opracowanemu przez naukowców z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego.

Pierwotnym celem urządzenia o nazwie EWA (Emergency Water from Air) było pozyskiwanie wilgoci z powietrza w celu zapewnienia wody pitnej (do 30 litrów dziennie) w suchych regionach świata. W bardziej umiarkowanym klimacie maszyna może wydobywać z niego nawet od 50 do 70 litrów dziennie.

Taka produkcja to zdaniem firmy sposób na oszczędzanie wody, zasobu, który będzie coraz cenniejszy w przyszłości ze względu na ocieplenie klimatu w Europie.

Podczas gdy średnia światowa wynosi około 4,5 litra wody do wyprodukowania litra piwa, czeskie browary zazwyczaj zużywają około 3,5 litra, co oznacza, że już teraz wyprzedzają konkurencję pod względem zrównoważonego modelu biznesowego.

Radegast, który ma siedzibę w mieście Nošovice (na dalekim wschodzie Czech), osiągnął jeszcze lepsze wyniki. Szczyci się jednym z najniższych wskaźników zużycia wody na hektolitr wyprodukowanego piwa na świecie - 2,29 litra wody do uwarzenia litra piwa.

Piwo Radegast Futur zostało wyprodukowane tylko w symbolicznej ilości (200 litrów) i nie trafi do sprzedaży detalicznej. Ludzie będą mogli spróbować go podczas tegorocznego Dnia Radegasta 26 sierpnia w browarze w Nosovicach, a także wygrać kilka butelek w konkursach browaru w mediach społecznościowych.