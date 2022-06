Częstochowa: 32. Jasnogórskie Spotkania Dla Uzależnionych

Pod hasłem "Użycz mi pogody ducha" w Częstochowie rozpoczęły się w sobotę 32. Jasnogórskie Spotkania Dla Uzależnionych. Wydarzenie, w którym uczestniczą tysiące osób zmagających się m.in. uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy hazardu, ma zarówno wymiar religijny, jak i terapeutyczny.

"To czas wspólnej modlitwy o trzeźwe życie - wolne nie tylko od alkoholu, ale i innych używek i nałogowych zachowań. Są mitingi - dziewięć grupowych spotkań ze świadectwami np. dla hazardzistów, dłużników" - podali na Twitterze ojcowie paulini - gospodarze sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze.

Tegoroczne spotkania, mające już blisko 35-letnią tradycję, odbywają się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Modlitwie towarzyszy prezentacja twórczości artystycznej o tematyce związanej m.in. z ruchem Anonimowych Alkoholików oraz konferencje, podczas których poruszana jest problematyka uzależnień.

Organizowane są spotkania z udziałem anonimowych alkoholików, osób żyjących z uzależnionymi, dzieci alkoholików, a także spotkania dla anonimowych narkomanów, osób dopuszczających się przemocy domowej czy hazardzistów.

Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest co najmniej kilkaset tysięcy osób, a nadużywa go (czyli pije w sposób szkodliwy) nawet ok. 3 mln osób. W rodzinach alkoholików wychowuje się ok. 1,5 mln dzieci, a drugie tyle to inne osoby z otoczenia alkoholików - ich współmałżonkowie czy rodzice.

Częstochowskie wydarzenie przez lata nosiło nazwę Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików, z czasem jednak nazwę zmieniono na Jasnogórskie Spotkania Dla Uzależnionych. Jak przypomina biuro prasowe Jasnej Góry, uzależnionym można być od wielu używek i rzeczy; to nie tylko najczęściej kojarzone z uzależnianiami alkohol, narkotyki czy leki, ale też internet, telefon, gry komputerowe, praca, seks.

Wspólnoty osób uzależnionych - jak np. Anonimowi Alkoholicy - skupiają kobiety i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniami, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyjściu z alkoholizmu. Jasnogórskie spotkania celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ uczestniczą w nich nie tylko ludzie wierzący. Tegoroczne Spotkania zakończą się w niedzielę.