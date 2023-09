Częstochowa : Agresywny pitbull zaatakował i pogryzł psa, należącego do 10-letniego chłopca

Przy ul. Próchnika w Częstochowie pitbull zaatakował psa prowadzonego na smyczy przez 10-letniego chłopca. Funkcjonariusz przejeżdżającego obok patrolu, widząc to, odciągnął na bok groźne zwierzę - powiadomiła w środę Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, przy ulicy Próchnika w częstochowskiej dzielnicy Raków. 10-letni chłopiec podczas spaceru ze swoim psem został zaatakowany przez innego, agresywnego i rozjuszonego psa. O ile dziecku nic się nie stało, to jego pupil został pogryziony.

Wystraszony chłopiec nie był w stanie się bronić przed niebezpiecznym pitbullem. W pobliżu, w tym czasie, przejeżdżał patrol w policyjnym radiowozie. W jego załodze był przewodnik psa policyjnego, starszy aspirant Tomasz Powązka. Widząc realne zagrożenie funkcjonariusz niezwłocznie wybiegł z radiowozu i wykorzystując swoje umiejętności w tym zakresie, odciągnął agresywne zwierzę nie dopuszczając do potencjalnej tragedii.

Agresywny pitbull trafił do specjalnej klatki - radiowóz był akurat przystosowany do transportu zwierząt. W momencie zdarzenia nie było właściciela przy groźnym psie, zwierzę trafiło do schroniska.

"Została ustalona tożsamość właścicielki psa. Grozi jej kara grzywny z art. 77 kw. Kobieta nie czuje się winna, sprawa więc może zostać skierowana do sądu. Ten może orzec grzywnę w wysokości nawet 5 tysięcy zł." - powiedziała w środę PAP aspirant sztabowy Barbara Poznańska, rzecznik prasowy KMP w Częstochowie.