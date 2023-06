Częstochowa : Akt oskarżenia ws. zabójstwa na Pl. Orląt Lwowskich

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie trafił akt oskarżenia przeciwko jednemu z dwóch zabójców mężczyzny na Pl. Orląt Lwowskich, dokonanego 24 czerwca 2022. Drugi zabójca jest nadal poszukiwany listem gończym.

Do zdarzenia doszło 24 czerwca 2022 roku ok. godz. 18 na Placu Orląt Lwowskich w Częstochowie. 49-letni mieszkaniec miasta został uderzony kilkukrotnie młotkiem w głowę i szyję. Pomimo akcji ratunkowej zmarł.

"W toku śledztwa ustalono, że 24 czerwca 2022 roku Dawid B. i Jordan Machuderski przebywali w mieszkaniu znajomej, gdzie spożywali alkohol. W tym czasie Dawid B. wielokrotnie dzwonił do swojej konkubiny, która w towarzystwie innych osób znajdowała się na Placu Orląt Lwowskich w Częstochowie. Rozmawiając z partnerką Dawid B. kazał jej iść do domu i odgrażał się, że jeżeli go nie posłucha, to przyjedzie tam i zrobi komuś krzywdę" - powiedział PAP we wtorek 20 czerwca rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek.

Po upływie pewnego czasu na Pl. Orląt Lwowskich przyjechał oskarżony wraz z Jordanem Machuderskim. Obaj podeszli do ławki, na której siedziała konkubina oskarżonego w towarzystwie innych osób i Dawid B., trzymając w ręce młotek, zaczął się awanturować, kierując wyzwiska w kierunku kobiety i przebywających tam mężczyzn. W pewnym momencie kilkukrotnie uderzył jednego z mężczyzn młotkiem w głowę i szyję, co skutkowało zatrzymaniem krążenia i zgonem 49-letniego mężczyzny.

"Po zdarzeniu sprawcy oddalili się z Placu Orląt Lwowskich i ukryli się w mieszkaniu znajomej, gdzie zostali zatrzymani przez policjantów jeszcze tego samego dnia wieczorem. Na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego były poważne obrażenia głowy. W trakcie śledztwa prokurator przedstawił Dawidowi B. zarzut zabójstwa 49-letniego mężczyzny" - powiedział o okolicznościach zatrzymania prokurator Ozimek. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid B. nie przyznał się do zarzucanej mu zbrodni i wyjaśnił, że nie chciał zabić pokrzywdzonego, a jedynie zrobić mu krzywdę. "Dodatkowo w postępowaniu prokurator przedstawił Dawidowi B. zarzuty dotyczące gróźb karalnych pod adresem partnerki i innych osób, naruszenia nietykalności cielesnej i zniszczenia mienia" - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W toku śledztwa prokurator przedstawił też zarzut udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym z użyciem niebezpiecznego narzędzia 28-letniemu Jordanowi Machuderskiemu, który ukrywa się przed organami ścigania i jest poszukiwany listem gończym.

Zabójstwo jest zagrożone karą więzienia od ośmiu do 15 lat, bądź karą 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności.