Częstochowa: Dominikanin Paweł M. nieprawomocnie skazany za gwałt na 4 lata więzienia

Dominikanin Paweł M. został skazany na 4 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za gwałt na kobiecie i zmuszanie jej do innej czynności seksualnej w okresie od maja 2011 do sierpnia 2018 r. – podał w piątek Sąd Okręgowy w Częstochowie.

To część głośnej sprawy zakonnika z Wrocławia, który - jak ustaliła komisja powołana przez prowincjała polskiej prowincji dominikanów do zbadania zarzutów kierowanych pod jego adresem - miał w kierowanym przez siebie duszpasterstwie we Wrocławiu dopuszczać się przemocy fizycznej i nadużyć seksualnych. Wspólnota ta miała mieć cechy sekty.

Wyrok w sprawie 7 przestępstw, których zakonnik miał się dopuścić wobec jednej pokrzywdzonej w latach 2011 - 2018, zapadł w czwartek przed Sądem Rejonowym w Częstochowie - poinformował w piątek sędzia Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Paweł M. był oskarżony o gwałt na pokrzywdzonej i doprowadzenie jej do innej czynności seksualnej za pomocą zabiegów i technik manipulacyjnych. Miały one wywołać u kobiety stan, w którym nie miała rozeznania co do podejmowania decyzji i dalszego działania. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, a wyrok jest nieprawomocny. Wiadomo, że oskarżony był obecny podczas publikacji wyroku - został w tym celu na swoje życzenie doprowadzony z aresztu śledczego, gdzie przebywa od marca 2021 r. Pobyt w areszcie zostanie mu wliczony w poczet kary.

Nie jest wykluczone, że prokuratura zdecyduje się na apelację. Rzeczniczka prowadzącej tę sprawę Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Agnieszka Wichary powiedziała w piątek PAP, że decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku.

Zgodnie z prawem kościelnym, w sprawie Pawła M. toczy się też kanoniczny proces karny.

