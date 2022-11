Częstochowa: Kampania "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć"

Pod hasłem "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" w Częstochowie rozpoczęła się kampania społeczna ukierunkowana na pomoc osobom doświadczających różnych form przemocy. Rozdawany będzie Przemocometr – zakładka z zestawem pytań pomocnych w rozpoznaniu nieprawidłowych relacji w związku.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał, że 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a 10 grudnia przypada Dzień Praw Człowieka. "Tradycyjnie już w tym czasie w Częstochowie intensyfikujemy działania, których celem jest wsparcie osób doświadczających przemocy" - tłumaczył prezydent.

Pełnomocniczka prezydenta Częstochowy ds. równych szans Agata Wierny oceniła, że statystyki na temat przemocy wciąż są niepokojące, a sprawa nie dotyczy tylko rodzin i osób z założoną tzw. niebieską kartą.

Uwagę na problem zwraca przygotowany specjalnie na potrzeby kampanii spot pod tytułem "Zmierz się z tym", a także Przemocometr - narzędzie w postaci zakładki do książki z linijką i zestawem pytań, pomagających w określeniu, czy relacje w związku są prawidłowe.

"Trzeba mówić o zjawisku przemocy, a teraz dostaliśmy narzędzie, które to ułatwia. Pytania, które stawiamy sobie dzięki Przemocometrowi, dają do myślenia" - mówiła Agata Wierny. Przemocometr powstał dzięki projektowi realizowanemu przez wrocławski klub międzynarodowej organizacji Soroptimist International.

"Dzięki dość prostej linijce z osią opisującą zachowania partnera promujemy prawidłowe relacje w związku" - wyjaśniła Ewa Aplas z wrocławskiego stowarzyszenia, podkreślając jednak, że nie można skupiać się jedynie na tym co złe. "Przemocometr pozwala na identyfikację problemów w związku, pobudza do dyskusji o nieprawidłowych zachowaniach; dzięki niemu uczymy się budowania i stawiania granic" - tłumaczyła. Przedstawicielka stowarzyszenia podkreślała też, że przemoc to zachowanie, a nie płeć - dotyczy także mężczyzn.

W ramach częstochowskiej kampanii oprócz zakładek - Przemocometrów - przygotowano plakaty i ulotki służące edukowaniu, czym jest przemoc, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Ponadto 9 grudnia zaplanowano warsztaty, podczas których będzie można nauczyć się i przećwiczyć, jak asertywnie stawiać granice w relacjach.

Miejskie instytucje zaplanowały konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób dotkniętych przemocą, osób stosujących przemoc, świadków przemocy i tych, którzy w swojej pracy spotykają się z problemem przemocy w rodzinie - to m.in. kuratorzy, policjanci, pracownicy ochrony zdrowia i przedstawiciele oświaty.

W ramach konsultacji udzielane będą informacje na temat procedury niebieskiej karty, prowadzonej w rodzinach dotkniętych problemem przemocy. Będzie można także poznać zasady dotyczące pomocy i wsparcia. Ponadto zaplanowano spotkanie dla kobiet pt. "Kilka słów o przemocy i pomocy". Tematem będą psychologiczne i prawne aspekty zjawiska przemocy - jej formy, ryzyko, rozpoznawanie, reagowanie i szukanie pomocy.