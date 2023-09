Częstochowa : Ministerstwo Zdrowia przekaże 600 tys. zł na zakup nowego ambulansu

Miasto Częstochowa otrzyma 600 tys. zł na zakup nowej karetki dla stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie; symboliczny czek w poniedziałek przekazali poseł i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński oraz senator Ryszard Majer. Karetka zbilansuje "wakat" powstały po przekazaniu używanego wcześniej ambulansu dla Lwowa w ramach pomocy Ukrainie.

"Dzisiaj z tym darem w wysokości, można powiedzieć +żywej gotówki+ 600 tys. zł, która znakomicie starczy na bardzo nowoczesną karetkę, z całym oprzyrządowaniem, to taka +superliga+ wśród karetek, będziemy mieli na długie lata coś bardzo cennego dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nie tylko Częstochowy, ale pogotowie dociera do wielu miejscowości powiatu częstochowskiego, więc ten zakres oddziaływania jest szeroki" - powiedział podczas towarzyszącej wydarzeniu konferencji prasowej Giżyński.

"Chcę podkreślić, że była pełna jednomyślność, bo żeby ten prezent mógł zostać przekazany Ukrainie, musiała być podjęta uchwała Rady Miasta. Bardzo się cieszę, że mogłam głosować nad tym projektem i jednomyślnie Radni podjęliśmy decyzję o przekazaniu karetki na rzecz Ukrainy. Tym samym żeby zbilansować zasoby medyczne na rzecz podmiotu, jakim jest Pogotowie Ratunkowe bardzo się cieszę, że Ministerstwo Zdrowia, rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął taką decyzję o przekazaniu środków, które dzisiaj umożliwią naszym mieszkańcom korzystanie z kolejnej karetki z dobrym, pełnym wyposażeniem medycznym" - tymi słowami do sytuacji odniosła się Monika Pohorecka, radna miasta Częstochowy.

"Jesteśmy już po procedurze przetargowej, będzie to ambulans z noszami. Oprócz tego jeszcze nowoczesny respirator - to jest kwota 50 tys. zł i urządzenie do kompresji klatki piersiowej używane przy reanimacji to jest sześćdziesiąt parę tys. zł. Łącznie nas ten projekt kosztuje 637 tys. zł. 37 tys. zł pokryjemy ze środków własnych, ale mamy za to nowoczesny sprzęt" - podsumował Marian Nowak, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

