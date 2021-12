Częstochowa: Na Jasnej Górze kończą się przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Nowe postaci, przywiezione specjalnie z Włoch, nowe ruchome figurki i nowe budynki, znajdą się w jasnogórskiej żywej szopce, budowanej - jak co roku - w klasztornych fosach. W częstochowskim sanktuarium kończą się przygotowania do obchodów Bożego Narodzenia.

Jak wynika z informacji biura prasowego Jasnej Góry, budowa szopek - na dziedzińcu i w tzw. fosach - w otwartej przestrzeni, wymaga wysiłku i zaangażowania wielu osób, dlatego prace przy nich rozpoczynają się już kilka miesięcy wcześniej. Nabierają rozpędu z początkiem adwentu, aby wszystko było gotowe na czas, czyli na Boże Narodzenie.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, tradycyjna "betlejemka" znalazła miejsce przed wejściem do jasnogórskiej bazyliki. Po prawej stronie tzw. wieczernika, wzdłuż murów, w fosach rozmieszczona jest szopka ruchoma, w której odwzorowywane jest Betlejem. Nowa stajenka pojawi się też w bazylice.

"Chatę przed bazyliką ustawili, jak zwykle, wierni z Podhala, z paulińskiej parafii w Czerwiennym, którzy kiedyś zbudowali ten drewniany dom, a teraz rokrocznie przyjeżdżają, aby składać poszczególne elementy" - powiedział jasnogórski dekorator o. Bronisław Kraszewski. "Chata co roku jest taka sama, ale zmienia się aranżacja wnętrza" - wyjaśnił.

Drewniana chata stojąca na dziedzińcu, przed wejściem do bazyliki, to główna bożonarodzeniowa szopka na Jasnej Górze, gdzie tradycyjnie po Pasterce przeniesiona zostaje figura Dzieciątka Jezus. Są w niej dużych rozmiarów figury Świętej Rodziny i żłóbek.

Dolna szopka, umieszczona w tzw. fosach, to szopka ruchoma. Także ona w tym roku będzie inaczej zaaranżowana. "Będą nowe postaci, przywiezione specjalnie z Włoch, nowe ruchome figurki i nowe budynki" - zapowiedział o. Kraszewski.

Już w poprzednim roku w szopce w fosach było ponad 400 figurek, w tym ok. 300 ruchomych. Postacie te wykonują różne czynności: pracują, gotują, sprzątają, rozmawiają. W ruchomej szopce można usłyszeć stukanie, pukanie, piłowanie i granie. Szopka jest atrakcją nie tylko dla dzieci - również dorośli nieraz podkreślają, że to dobra okazja, aby przenieść się myślą i sercem do Betlejem.

Trwa także 14. konkurs na Wieczernikową Choinkę. W 40 zakwalifikowanych szkołach podstawowych, przedszkolach i ośrodkach szkolno-wychowawczych wykonywane są ozdoby (tematyka dowolna, jedynym warunkiem jest odporność prac na zimno i wilgoć). Losowanie i strojenie zapewnionych przez Lasy Państwowe drzewek odbędzie się we wtorek.

W czasie Bożego Narodzenia w wieczerniku można będzie wybrać najładniej przystrojoną choinkę - urny na głosy ustawione będą przy drzewkach od 25 do 30 grudnia. Odbędzie się także głosowanie online za pośrednictwem strony Radia Jasna Góra - internauci będą wybierać najładniejszą choinkę od 25 grudnia do 3 stycznia.

Od 16 grudnia w Kaplicy Matki Bożej odmawiana jest Nowenna do Dzieciątka Jezus. Nabożeństwo odprawiane jest w Kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30. Od 12 grudnia na Jasnej Górze płonie Betlejemskie Światło Pokoju. Od płonącej świecy z ogniem z Betlejem można zapalić swój własny lampion lub świeczkę i zabrać do domu ogień z miejsca, gdzie narodził się Jezus Chrystus.