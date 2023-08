Częstochowa : Pątnicy pieszej pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej przybędą w sobotę na Jasną Górę

W sobotę 5 sierpnia pielgrzymi Archidiecezji Gnieźnieńskiej przybędą do Częstochowy - poinformowała Kuria Metropolitalna w Gnieźnie.

Według Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie 5 sierpnia mają przybyć na Jasną Górę grupy archidiecezjalnej pielgrzymki z Gniezna.

5 sierpnia jest tradycyjnym dniem wejścia grup gnieźnieńskich. Jak co roku, pielgrzymi złożą przyniesiony w częściach krzyż. W niedzielę 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Tego dnia pątnicy wpierw będą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na jasnogórskich wałach, a później we Mszy św. odprawionej w Bazylice o godz. 11 pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, który także sprawował Eucharystię, kiedy pielgrzymi wyruszali na swój pątniczy szlak.

41. Pielgrzymka gnieźnieńska przebiega w tym roku pod hasłem: "Kim jest Ta?" Pielgrzymi w czasie rekolekcji w drodze szukają odpowiedzi, kim jest Maryja, Matka Kościoła, ale i wspólnota, którą tworzą.

Grupy piesze "regionalne-kolorowe" wędrują wspólnym szlakiem i spotykają się na postojach i modlitwie. Natomiast grupy "promieniste" idą własnymi szlakami, ale z tym samym pielgrzymkowym hasłem i programem. To historyczna spuścizna z czasów PRL, kiedy pielgrzymowanie było utrudniane lub zakazane. Stąd poszczególne grupy szły osobno, różnymi trasami, spotykając się dopiero u celu. Przyjadą też grupy rowerowe, które na Jasnej Górze połączą się z pieszymi. Pątnicy piesi wyruszyli z Gniezna 28 lipca w liczbie ok. 300 osób, mając do pokonania ok. 260 km.