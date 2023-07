Częstochowa: Pielgrzymka Nowogródzian na Jasną Górę

Sobota i niedziela będą dniami tegorocznej tradycyjnej Pielgrzymki Nowogródzian na Jasną Górę - poinformowało Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Rozpocznie się ona spotkaniem w Sali Różańcowej w sobotę o godz. 18:00. W niedzielę w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9:30 odprawiona zostanie dla pielgrzymów Msza św. Od 1971 roku byli mieszkańcy Nowogródka i okolic każdego roku pielgrzymowali na Jasną Górę by podziękować za ocalenie życia oraz modlić się o beatyfikację 11 sióstr zakonnych ze zgromadzenia nazaretanek z tego miasta. Zostały one rozstrzelane przez Niemców 1 sierpnia 1943 roku w lesie pod miastem. W ramach represji za działalność partyzantki Niemcy pojmali wcześniej około 120 mieszkańców Nowogródka zamierzając ich stracić. Siostry zaproponowały okupantom, że pójdą za nich na śmierć, na co ci przystali.5 marca 2000 roku "jedenastkę" zakonnic beatyfikował Jan Paweł II.

Inicjatorem pielgrzymki był jeden z ocalonych przez bohaterskie siostry, proboszcz nowogródzkiej "białej fary", ks. Aleksander Zienkiewicz. Ocalała również jedna z sióstr Małgorzata Banaś, której matka-przełożona S. Stella nakazała pozostać wtedy w domu i nie dołączać do idącej na śmierć grupy. Nowogródek po II wojnie światowej znalazł się poza granicami Polski, obecnie leży na Białorusi. W mieście tym ochrzczony został i do szkoły uczęszczał poeta Adam Mickiewicz, urodzony w pobliskim Zaosiu.

Nowogródzianie, zwłaszcza wychowankowie sióstr, co roku pielgrzymują modląc się teraz w innych intencjach: o beatyfikację ks. Zienkiewicza i ocalałej siostry Małgorzaty Banaś. Coroczna pielgrzymka jest również formą upamiętnienia tamtych tragicznych wojennych wydarzeń.