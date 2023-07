Częstochowa : Pierwszy "szczyt" pielgrzymkowy na Jasnej Górze w ten weekend

W weekend na Jasnej Górze pierwszy wakacyjny "szczyt" pielgrzymkowego . Przybędą trzy liczne pielgrzymki piesze: poznańska, przemyska, piotrkowska oraz m. in. rowerowa tarnowska - podało Biuro Prasowe sanktuarium.

W piątek po południu do jasnogórskiego sanktuarium przybyła 154. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka. W tym roku odbywa się ona pod hasłem "Idziemy z pośpiechem" nawiązującym do Ewangelii wg św. Łukasza. Jest to wspólne hasło tegorocznych pielgrzymek pieszych z całej archidiecezji łódzkiej. Pielgrzymkę piotrkowską tworzą 3 grupy: maryjna, patriotyczna i papieska. Największym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży, cieszy się grupa papieska. Msza św. dla nich odprawiona w sobotę rano w Kaplicy Matki Bożej.

W sobotę 15 lipca ok. godz. 9.30 przewidywane jest wejście 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki. Myślą przewodnią tego roku jest historia rodziny Ulmów oraz hasło: "Z Maryją w Kościele". Rekolekcyjny program tego szczególnego wydarzenia ukierunkowany jest na przygotowanie duchowe do wrześniowej beatyfikacji rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Z pątnikami podąża metropolita przemyski abp Adam Szal. Pielgrzymuje on pieszo na Jasną Górę już od ponad 30 lat. Msza św. celebrowana dla tej grupy będzie o godz. 11 w Kaplicy Matki Bożej.

Pod wieczór przyjedzie jeszcze rowerowa pielgrzymka z Gdańska.

89. Piesza Pielgrzymka Poznańska w tym roku przebiega się pod hasłem "Pokój Wam!". Wejście Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej na Jasna Górę przewidziane jest w sobotę o godz. 12.15, natomiast Msza św. godz. na 16 na Szczycie. Po raz pierwszy poznańska pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę w 1921 r. jako dziękczynienie Bogu za odzyskaną przez Polskę niepodległość. II wojna światowa i późniejsza sytuacja polityczna w PRL spowodowała przerwy w pielgrzymowaniu w latach 1940-47 i 1950-56. Później, aż do 1981 r., pielgrzymowanie było oficjalnie zakazane. Jednak pątnicy wciąż wyruszali na szlak: po kryjomu, w małych grupkach, bez sprzętu nagłaśniającego, transparentów, a nawet bez kapłanów. Ze względu na tę historię nosi ona "numer" porządkowy 89. a nie 103.

Na 16 lipca zaplanowany jest przyjazd I Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Tarnowskiej. Jej uczestnicy wyruszyli z dwunastu miejsc diecezji tarnowskiej. Msza św. dla nich odprawiona zostanie w Kaplicy Matki Bożej o godz. 13. Oprócz nich tego dnia na Jasną Górę przybędą też pielgrzymki piesze z mniejszych miejscowości: Nowego Lasu i Charbielina, Trzemeśni, Kamieńska oraz rowerowa z Wielunia.