Częstochowa: Policja zatrzymała mężczyznę, który jednej noc włamał się do 13 lokali

Kryminalni z Częstochowy zatrzymali 33-latka, który tylko jednej nocy włamał się do 13 do lokali w tym mieście. Ma też na koncie rozbój, dokonany wcześniej wraz z innym mężczyzną. Zatrzymany to recydywista, by już karany za podobne przestępstwa.

Do serii włamań w Częstochowie doszło w nocy z 28 na 29 grudnia. "Kryminalni skrupulatnie sprawdzali zgromadzone w sprawie informacje i analizowali każdy szczegół, mogący naprowadzić ich na sprawcę. Po dwóch dniach wnikliwej pracy zatrzymali oni 33-letniego mieszkańca Częstochowy" - podała w poniedziałek częstochowska komenda.

Zatrzymany był znany częstochowskim policjantom - już wcześniej odsiadywał karę więzienia za podobne przestępstwa. Jak wynika z ustaleń policji, 18 grudnia ten sam mężczyzna, wraz ze swoim wspólnikiem, napadł i okradł przechodnia w dzielnicy Błeszno w Częstochowie.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za kradzieże z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia, natomiast za rozbój nawet 12 lat. W związku z tym, że mężczyzna dopuścił się przestępstw w warunkach powrotu do przestępstwa, kara może zostać podwyższona o połowę.