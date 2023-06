Częstochowa: Posłowie PiS: UE powinna chronić swoje zewnętrzne granice i zatrzymywać imigrantów ekonomicznych

Unia Europejska powinna chronić swoje zewnętrzne granice i zatrzymywać imigrantów ekonomicznych; sprzeciwiamy się przymusowej relokacji - podkreślili w piątek w Częstochowie posłowie klubu PiS.

W piątkowej konferencji prasowej pod hasłem "Bronimy bezpieczeństwa Polski" udział wzięli posłowie klubu PiS i działacze Zjednoczonej Prawicy. Politycy wyrazili swój sprzeciw wobec propozycji przymusowej relokacji, tzw. paktu migracyjnego.

Po zakończeniu w piątek dwudniowego szczytu UE w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że państwa Unii Europejskiej nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie wspólnych konkluzji dotyczących polityki migracyjnej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał w piątek w Brukseli, że nie ma zgody polskiego rządu na przymusowość relokacji. Szef rządu deklarował, że Polska nie zgodzi się na kompletną zmianę polityki ws. migracji i jest za dobrowolnością w tej sprawie.

Wcześniej ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego. Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Na piątkowej konferencji prasowej w Częstochowie poseł Mariusz Trepka podkreślił, że "rząd PiS sprzeciwia się przymusowej relokacji". Inny poseł Andrzej Gawron przekonywał, że "Unia Europejska powinna chronić swoje zewnętrzne granice i - jak mówił - zatrzymywać imigrantów ekonomicznych, "którzy chcą wegetować na naszym garnuszku".

"My robimy to skutecznie na granicy z Białorusią. Nie jesteśmy w stanie jako Europa przyjąć 100 czy 150 milionów imigrantów ekonomicznych, bo takie są szacunki. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego fizycznie. Dlatego sprzeciwiamy się przymusowej relokacji" - oświadczył Gawron.

Poseł Trepka podkreślił jednocześnie, że Polska nadal będzie przyjmowała i pomagała uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.