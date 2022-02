Częstochowa: Poszukiwania Aleksandry i Oliwii przerwane do soboty

Do soboty zostały przerwane poszukiwania zaginionych w ubiegłym tygodniu Aleksandry i jej córki Oliwii z Częstochowy, prowadzone w rejonie ogródków działkowych na obrzeżach miasta - podała policja. Nadal nie udało się trafić na ślad kobiet, które według śledczych zostały zmordowane.

Taki zarzut usłyszał ich 52-letni znajomy Krzysztof R., który w środę został aresztowany.

W piątek do akcji z udziałem policjantów i strażaków, którzy przeszukiwali kolejne zbiorniki wodne w okolicy, przyłączyły się grupy poszukiwawcze z różnych miast oraz zwykłe osoby, które odpowiedziały na apel o pomoc, wystosowany przez bliskich Aleksandry i Oliwii. Możliwość przystąpienia do poszukiwań ogłoszono w mediach społecznościowych.

Ochotnicy zebrali się rano na nieutwardzonym parkingu przy wejściu na ogródki działkowe, później przeczesywali teren, poruszając się po wyznaczonym sektorze. Takich osób, które postanowiły społecznie włączyć się do akcji było w piątek ponad 80. Późnym popołudniem rozjechali się do domów.

Na razie - jak powiedzieli PAP przedstawiciele służb - podczas akcji znajdowano m.in. elementy odzieży. Na razie jednak nie ma potwierdzenia, że te przedmioty należały do poszukiwanych.

Na przeszukiwanych działkach swoją altanę ma podejrzany, w pobliżu stoi domek należący do Aleksandry. W piątek wejście do alejki, gdzie stoją obie altany zostało odgrodzone policyjną taśmą - trwały tam po raz kolejny oględziny z udziałem prokuratora.

Jak informował przed południem dowodzący strażakami na miejscu mł. bryg. Krzysztof Dzwonnik z częstochowskiej komendy PSP, do akcji skierowano w piątek m.in. specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Bytomia, która miała do dyspozycji ponton i sprzęt specjalistyczny, w tym sonar.

Jak powiedziała PAP pod koniec akcji obecna na miejscu rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, wcześniej przeszukano trzy zbiorniki i koryto pobliskiej rzeki. W piątek po południu sprawdzane były dwa inne stawy.

Teren ogródków działkowych przeczesywała m.in. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Life" z Wrocławia. "Przyjechaliśmy pomóc w poszukiwaniach. Mamy wytyczone miejsca, które sprawdzamy, dzielimy się informacjami. Wszędzie dojedziemy. Robimy to za darmo" - zaznaczyła w rozmowie z PAP Joanna Markowska z tej grupy. Ona i jej koledzy mieli przydzielony obszar do przeszukania, ale też sprawdzali samodzielnie wytypowane miejsca.

Jak powiedziała, informację o poszukiwaniach w Częstochowie jej grupa otrzymała od przedstawicieli portalu "Śladem zaginionych". Choć wrocławianie zabrali z m.in. sobą drony, quady i ambulans, w piątek ten sprzęt się nie przydał. "Co możemy, to robimy, chcemy pomóc jak najbardziej, chcielibyśmy wszyscy, by to się już zakończyło i cokolwiek odnalazło" - podsumowała Markowska.

Choć poszukiwania koncentrują się w okolicy ogródków działkowych, gdzie po raz ostatni widziano Aleksandrę, to - jak zaznaczyła podkom. Chyra-Giereś, nie ograniczają się do tego, liczącego kilkadziesiąt hektarów, terenu. "Policjanci z Wydziału Kryminalnego w dalszym ciągu wykonują działania operacyjne, o których tutaj nie możemy mówić, zabezpieczają też ślady" - powiedziała.

W czwartek częstochowska policja zaapelowała o przekazywanie jej wszelkich informacji, które mogą pomoc w odnalezieniu zaginionych i takie sygnały wciąż się pojawiają. "Każda taka informacja jest weryfikowana. Ciężko na pierwszy rzut oka ocenić czy dana informacja jest przydatna w toku postępowania czy też nie, dlatego każda bierzemy na poważnie i analizujemy, czy faktycznie będzie miała wpływ na trwające śledztwo" - zaznaczyła rzeczniczka.

O poszukiwaniach 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii policja poinformowała w sobotę, zamieszczając ich zdjęcia i rysopisy. Wraz z psem rasy shih tzu w nieznanych okolicznościach kobiety opuściły w czwartek 10 lutego mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi. We wtorek policja poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 52-latka - znajomego zaginionych. Tego dnia prokuratura podała, że wszczęła śledztwo - wtedy jeszcze pod kątem art. 189 par. 1 Kodeksu karnego, czyli bezprawnego pozbawienia wolności.

W środę śledczy poinformowali, że R. usłyszał zarzut zabójstwa obu kobiet, połączonego z bezprawnym pozbawieniem ich wolności. Do zbrodni mało dojść 10 lutego. Mimo nieodnalezienia zwłok, prokuratura sformułowała zarzut w oparciu o inne dowody i ustalenia. Mężczyzna został aresztowany. Nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

Swój apel o przekazywanie informacji policja kieruje do znajomych, sąsiadów, współpracowników Aleksandry, kolegów i koleżanek ze szkoły, do której uczęszczała zaginiona Oliwia, a także do znajomych 52-letniego Krzysztofa R., którzy mają jakiekolwiek informacje o zaginionych lub podejrzanym, a które mogłyby pomóc w poszukiwaniach.

Także w dalszym ciągu policja apeluje, szczególnie do kierowców, którzy wieczorem 10 lutego lub w nocy z 10 na 11 lutego jechali autem z zamontowaną kamerką samochodową, by przejrzały nagrany materiał. Być może zarejestrowany został przejazd srebrnego forda focusa o numerze rejestracyjnym SC1836F - to samochód należący do Aleksandry Wieczorek. Auto należące do 45-latki nie zginęło - pozostało zaparkowane przed blokiem, który opuściły obie poszukiwane.

Śledztwo dotyczące zabójstwa obu zaginionych w czwartek przejęła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, uzasadniając to wagą i charakterem tej sprawy. Wcześniej nadzorowała je prokuratura rejonowa. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów prowadzonych czynności - nie wiadomo, jakie dowody przemawiają za winą R., czy i jakie zabezpieczono ślady zbrodni oraz jaki mógł być jej motyw.