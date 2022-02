Częstochowa przygotowuje punkt informacyjno-pomocowy dla Ukraińców

Samorząd Częstochowy przygotowuje punkt informacyjno-pomocowy dla potrzebujących wsparcia osób pochodzenia ukraińskiego. Na miejscu mają być tłumacz i doradca ws. bytowych. Miasto już wcześniej zadeklarowało możliwość przyjęcia ponad 1,1 tys. uchodźców.

Jak podało w czwartek po południu biuro prasowe częstochowskiego magistratu, punkt będzie działał na pierwszym piętrze urzędu miasta przy ul. Waszyngtona 5 - w godzinach pracy urzędu. W punkcie pracować mają tłumacz oraz osoba, która doradzi w sprawach dotyczących pobytu, zasiłku społecznego, pomocy prawnej czy psychologicznej.

"Będziemy współpracować z wojewodą oraz informować, na co mogą liczyć Ukrainki i Ukraińcy. Przypomnijmy, że to rząd decyduje w temacie spraw międzynarodowych, spraw związanych z uchodźcami i emigrantami, on ma możliwości oraz narzędzia prawne i finansowe do świadczenia takiej pomocy" - podkreślił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Częstochowski samorząd zwrócił się już też do dyrekcji placówek oświatowych z prośbą o otoczenie szczególną opieką dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego oraz zorientowanie się w ich potrzebach - zarówno w zakresie pomocy psychologicznej, jak i materialnej.

Prezydent Częstochowy zapowiedział także skierowanie listu do wszystkich członków Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy z wezwaniem do okazania solidarności z Ukrainą. Krzysztof Matyjaszczyk pełni obecnie funkcję przewodniczącego tego Stowarzyszenia, zrzeszającego 81 miast.

"Z pełną mocą potępiamy to, co dzieje się na Ukrainie" - powiedział w czwartek Matyjaszczyk. "W tym trudnym czasie, gdy została zagrożona została niepodległość Ukrainy, naszym przyjaciołom z miast partnerskich prześlemy wyrazy wsparcia, serdeczne życzenia, by ustały wszelkie ataki, by nie ginęli ludzie, by Ukraińcy mogli żyć, pracować i rozwijać swój kraj w pokoju i w poczuciu bezpieczeństwa i normalności" - zapowiedział.

Tego dnia na głównym miejskim placu - pl. Biegańskiego - miejski samorząd obok flagi narodowej oraz w barwach miasta wywiesił też flagę państwową Ukrainy.

W poprzednich dniach władze Częstochowy, odpowiadając na pytania Urzędu ds. Cudzoziemców rozesłane w woj. śląskim przez Śląski Urząd Wojewódzki ws. aktualizacji listy obiektów, w których możliwe byłoby kwaterowanie uchodźców, przekazały informacje o 13 takich obiektach: to hotele, prywatne kwatery oraz domy pielgrzymkowe, z łącznie ponad 1,1 tys. miejsc.