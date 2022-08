Częstochowa przygotowuje się do drugiej części szczytu pielgrzymkowego

Do drugiej części corocznego, sierpniowego szczytu pielgrzymkowego przygotowuje się Częstochowa. W najbliższych dniach, przed obchodzonym 26 sierpnia odpustem Matki Bożej Jasnogórskiej, dotrą tam kolejni piesi pielgrzymi. Miasto deklaruje gotowość do ich przyjęcia.

Wzmożenie ruchu pielgrzymkowego widać zwyczajowo w Częstochowie od czerwca, jednak najintensywniejszym czasem sezonu pątniczego jest sierpień. Szczyt pielgrzymkowy oznacza przygotowania i mobilizację służb miejskich i policji, dbających m.in. o zabezpieczenie tras wejść poszczególnych grup do miasta, zapewnienie opieki medycznej, przenośnych toalet czy dostępu do wody.

Pierwszą częścią szczytu są 15 sierpnia uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jedno z największych pod względem liczby uczestników wydarzeń religijnych na Jasnej Górze. Drugi akcent szczytu to obchodzony 26 sierpnia odpust Matki Bożej Jasnogórskiej

Urząd Miasta Częstochowy podał we wtorek, że po święcie Wniebowzięcia NMP miejskie służby jak co roku przygotowały plan zabezpieczenia na dni od 24 do 26 sierpnia. Zgodnie z nim m.in. dyżurują szpitale i ratownictwo medyczne, a także inne pomocne pielgrzymom służby.

W Miejskim Szpitalu Zespolonym w tych dniach uruchomiona zostanie izba przyjęć, a oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. 25 i 26 sierpnia w wyznaczonych punktach miasta będą dyżurowały karetki. Wyznaczono dodatkowe parkingi. Ustawionych (od 23 sierpnia) zostanie 17 przenośnych toalet z umywalkami i 8 punktów czerpania wody.

Jak podaje biuro prasowe Jasnej Góry, w częstochowskim sanktuarium trwają przygotowania do uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. Przez dziewięć kolejnych wieczorów, od soboty 17 sierpnia, odprawiana jest msza św. nowennowa, podczas której głoszone są okolicznościowe kazania.

Na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej przybędą pielgrzymki piesze, rowerowe i rolkowa. Najwięcej grup nadejdzie w środę i czwartek To głównie pielgrzymki parafialne i dekanalne z metropolii łódzkiej, kaliskiej, katowickiej i częstochowskiej, ale będą też diecezjalne: łódzka, tarnowska czy zagłębiowska (diec. sosnowieckiej).

W sobotę dotarły już pielgrzymki: opolska i gliwicka. Każdego dnia przybywają też mniejsze grupy, jak halembska czy wolbromska. Pielgrzymka na rolkach przyjedzie z Warszawy z parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie w czwartek.

Głównym punktem uroczystości odpustowych będzie suma pontyfikalna w piątek przed południem, której przewodniczyć ma prymas Polski abp Wojciech Polak. W jej trakcie przewidziano m.in. akt odnowienia ślubów jasnogórskich; po niej - przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego.

W uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej bierze udział Episkopat Polski. Zgodnie ze zwyczajem w wigilię święta na Jasnej Górze odbywa się sesja Rady Biskupów Diecezjalnych. Tematem przewodnim będzie proces synodalny Kościoła w Polsce. Synteza krajowa Synodu, którą wysłano do Sekretariatu Synodu w Watykanie, zostanie zaprezentowana w środę na specjalnej konferencji prasowej.

Historia pieszego pielgrzymowania do Częstochowy rozpoczęła się niemal z chwilą początków kultu Maryi w jej cudownym wizerunku. Najstarsza, udokumentowana w kronikach, pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła we wrześniu 1626 r. z Gliwic. Była wyrazem wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej.

Według informacji biura prasowego sanktuarium, w całym ub. roku na Jasną Górę w 220 pieszych pielgrzymkach przyszło prawie 74 tys. pątników. Dotarło też ponad 200 grup rowerowych i 15 biegowych. Ogółem w 2021 r. sanktuarium odwiedziło ok. 1,6 mln pielgrzymów i turystów, wobec niespełna 1 mln w pandemicznym 2020 r. Rok wcześniej, w 2019 r., sanktuarium w Częstochowie odwiedziło 4,4 mln wiernych.

