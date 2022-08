Częstochowa: Tysiące pielgrzymów dotarły pieszo na Jasną Górę

Tysiące pielgrzymów dotarły w sobotę do najsłynniejszego polskiego sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze w Częstochowie przed przypadającym 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Wśród 12 przybyłych w sobotę pieszych pielgrzymek jest m.in. uznawana za najstarszą o nieprzerwanej ciągłości wędrowania 385. Piesza Pielgrzymka Kaliska i te najdłuższej trwające - 38. Szczecińska Piesza Pielgrzymka i 40. Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska, a także jedna z liczniejszych - 44. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej.

Pielgrzymi z Kalisza wędrują do Częstochowy od 1637 roku, nie zważając na epidemie dżumy, pożary, czy zakazy organizowania pielgrzymek w czasach komunizmu. To jedna z niewielu pielgrzymek, której uczestnicy także wracają do domu pieszo.

Jedną z najdłużej trwających jest pielgrzymka szczecińska - pątnicy idą aż 20 dni. Ponieważ dla wielu urlop na trzy tygodnie może być problemem, dlatego organizatorzy zachęcają do etapowego pielgrzymowania, co roku z miejsca, gdzie w poprzednim zakończyło się wędrówkę. W ten sposób w ciągu kilku lat można przejść całą trasę pielgrzymki. Główną intencją jest zawsze modlitwa o nowe powołania zakonne i kapłańskie.

Szczególnie za ofiary i poszkodowanych w wypadku w Chorwacji, a także w intencji ich rodzin prosili pątnicy 44. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Liczyła ona 4848 osób, w tym 83 kapłanów, 18 kleryków i 6 sióstr zakonnych. Ordynariusz diecezji bp Marek Solarczyk, dla którego to była 16. pielgrzymka na Jasną Górę, z radomską kompanią przyszedł po raz drugi. "To było wyjątkowe nasze doświadczenie, aby rozważając życie, świętość Maryi również jeszcze bardziej zachęcić siebie i innych do przeżywania sakramentu Eucharystii, a więc uczestniczenia w życiu Boga i przeżywania Go we wspólnocie wiary i Kościoła. I to jest tak naprawdę bogactwo każdej pielgrzymki" - powiedział bp Solarczyk, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Dotarła też XI Radomska Pielgrzymka Biegowa oraz trzy grupy rowerowe z Szydłowca, Pionek i Bliżyna, a w nich ponad 200 osób.

Tysiąc osób uczestniczyło w 31. Pieszej Pielgrzymce Sosnowieckiej. Największą, bo jedną piątą całej pielgrzymki, stanowiła grupa rodzinna. W niej także podążali do Częstochowy Ukraińcy. Pątnicy dziękowali za 30 lat istnienia diecezji, modlili się o pokój, za młode pokolenie, o wiarę i nadzieję dla nich, o trzeźwość narodu.

Szczególną intencją było także podziękowanie za dar peregrynacji Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego i relikwii św. Jana Pawła II w parafiach, a ich hasłem pielgrzymkowym stały się słowa z pieśni pasyjnej "W Krzyżu - miłości nauka". Wierni tej diecezji pod krzyżem św. Jana Pawła II, który mu towarzyszył podczas jego ostatniej Drogi Krzyżowej, modlą się w intencji pokoju w Ukrainie.

Jak informują gospodarze jasnogórskiego sanktuarium ojcowie paulini, tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia NMP będzie szczególnym przypomnieniem o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka i dziękczynieniem za dar Jego Matki. "Chcemy razem świętować, także z rzeszą uczestników pieszych pielgrzymek, bo w jedności jest nasza siła. Chcemy prosić też o pokój na świecie, za Kościół i o naszą wierność Jezusowi" - podkreśla jasnogórski przeor o. Samuel Pacholski.

Porannej mszy dla uczestników pieszych pielgrzymek z Warszawy będzie przewodniczył i kazanie wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, o godz. 10.00 odbędzie się msza za ojczyznę w 102. rocznicę "cudu nad Wisłą", a sumie pontyfikalnej o godz. 11, połączonej z poświęceniem ziół będzie przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Od soboty na jasnogórskim kanale YouTube transmitowane są nie tylko msze, ale też wejścia pieszych pielgrzymek. To odpowiedź paulinów na oczekiwanie pielgrzymów - wskazuje kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak. Podkreśla, że "prawie wszystkie grupy pielgrzymkowe mają cały sztab osób odpowiedzialnych za przekaz multimedialny, za zdjęcia, przekaz radiowy, telewizyjny. Chcą widzieć jak pielgrzymują ich najbliżsi, przyjaciele, parafia, diecezja". "My także, wychodząc naprzeciw temu wielkiemu zainteresowaniu i chęci łączności w modlitwie, będziemy wszystkie wejścia pieszych pielgrzymek transmitować. Zachęcamy do wspólnej radości i modlitwy z jasnogórskiego szczytu" - mówi.