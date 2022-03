Częstochowa: Uchodźcy znajdą schronienie w dawnych pomieszczeniach biurowych huty

250 uchodźców z Ukrainy będzie mogło znaleźć zakwaterowanie w dawnych pomieszczeniach biurowych Huty Liberty Częstochowa. W zaadaptowanych przez hutę i lokalny samorząd pomieszczeniach pierwsze osoby będą mogły zamieszkać w najbliższy poniedziałek.

Urząd Miasta Częstochowy od pewnego czasu szukał miejsca dla zapewnienia tymczasowego zbiorowego zakwaterowania uchodźców, którzy pozostają w mieście lub przybywają do Częstochowy i zwracają się o pomoc do samorządu. Huta Liberty Częstochowa zaoferowała możliwość wykorzystania byłego biurowego budynku Huty przy ul. Koksowej 3.

"Kierownictwo Liberty Częstochowa, poruszone dramatem Ukrainy i ogromnym napływem uchodźców do Polski, w tym do Częstochowy, zaoferowało użyczenie go na potrzeby urzędu miasta, który organizuje dla nich wsparcie i poszukuje miejsc noclegowych. Jest to wyraz solidarności z uchodźcami całej społeczności przedsiębiorstwa" - powiedział dyrektor generalny Liberty Częstochowa Sp. z o.o. Krishnamoorthy Venkatasubramanian.

"Chęć pomocy uchodźcom, a także wsparcia działań miasta i mieszkańców w tym zakresie to dowód na to, że Liberty Częstochowa wie, czym jest prawdziwa społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie wojennego kryzysu i dramatu milionów ludzi na Ukrainie" - mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dziękując wszystkim, którzy wspierają uchodźców.

Jak poinformował Matyjaszczyk, w częstochowskich szkołach i przedszkolach uczy się już blisko tysiąc dzieci uchodźców, w mieście nadano już 1,5 tysiąca numerów PESEL. Wiele osób korzysta z miejskiego punktu informacyjnego, a także z pomocy żywnościowej i rzeczowej.

"Mamy w mieście system wsparcia psychologicznego, prawnego, ofertę zajęć dla dzieci. Bardzo wielu Ukraińców jest gośćmi w częstochowskich domach" - dodał prezydent.

Użyczany bezpłatnie miastu Częstochowa budynek przy ul. Koksowej 3 to należący do Liberty Częstochowa dawny biurowiec częstochowskiej Huty. Wśród pracowników potocznie nazywany AKP (w przeszłości miał tu siedzibę Wydział Aparatury Kontrolno-Pomiarowej). Sugestia, aby zakład włączył się w pomoc uchodźcom, pochodziła od związków zawodowych, a służby techniczne huty w ostatnich dniach przeprowadziły w budynku niezbędne prace remontowe i porządkowe. Między innymi wymieniono część kaloryferów, sprawdzono sprawność instalacji, przeprowadzono niezbędne naprawy oraz uporządkowano pomieszczenia i najbliższe otoczenie biurowca, aby zapewnić uchodźcom odpowiednie warunki. Liberty zapewnia też dostarczanie mediów.

Miasto zobowiązało się do przygotowania łóżek i pościeli, zabezpieczenia wyżywienia oraz dokonania innych prac koniecznych przy kwaterowaniu. Ma też sprzątać i utrzymywać w czystości pomieszczenia socjalne oraz techniczne wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania uchodźców, zapewnić sprzęt AGD (w tym pralki, lodówki, czajniki). W zarządzaniu budynkiem Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy będzie wspierać zewnętrzna firma. Czas bezpłatnego najmu budynku ustalony został między miastem a Liberty Częstochowa do końca czerwca br. - z możliwością przedłużenia.

Urząd miasta, biorąc pod uwagę obecne zasoby sprzętowe, jest przygotowany do przyjęcia w budynku przy ul. Koksowej do 250 osób. Zamieszkają one w dawnych pomieszczeniach biurowych, co zapewni im nieco większą intymność. Na wszystkich piętrach są toalety, łazienki z prysznicami i pomieszczenia, które można przeznaczyć na kuchnie i jadalnie. Na parterze jest miejsce na pralnię, suszarnię i wózkownię. Pierwsze osoby będą kwaterowane w budynku od 28 marca. Na razie jest tam przygotowanych ponad 100 miejsc, kolejne będą organizowane sukcesywnie.

Miasto skierowało dotychczas do zakwaterowania w obiektach noclegowych, w tym hotelach, ponad 500 uchodźców. Obiekt przy ul. Koksowej 3 da możliwość zabezpieczenia potrzeb noclegowych i bytowych dla potrzebujących uchodźców na dłuższy okres - podaje magistrat.