Częstochowa : W sobotę na Jasną Górę dotrze 5 pielgrzymek

Biuro Prasowe Jasnej Góry poinformowało, że w sobotę dotrze tu 5 większych grup pielgrzymkowych. Są to: 47. Piesza Pielgrzymka Opolska, 377. Gliwicka Piesza Pielgrzymka, 38. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników, 11. Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej oraz 28. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Niepełnosprawnych, Chorych, ich Rodzin i Przyjaciół.

Jako pierwsza ma się "odliczyć" 47. Piesza Pielgrzymka Opolska. Jej uczestnicy mówią o sobie, że mają wędrowanie na Jasną Górę wpisane w serce. W 2023 r. idą pod hasłem roku duszpasterskiego w Polsce: "Wierzę w Kościół Chrystusowy", podobnie jak wiele grup, które w pierwszej połowie sierpnia już przyszły z innych diecezji w Polsce. Kompanię tworzy 5 regionalnych "strumieni": opolski, nyski, kluczborski, raciborski oraz głubczycki. Wejście ich wszystkich razem zaplanowano na godz. 9:00. Msza św. celebrowana dla nich będzie przed jasnogórskim Szczytem o godz. 11:00.

O godz. 14.00 wejście zapowiada ślubowana 376. Piesza Pielgrzymka Gliwicka, a zarazem 31. diecezjalna. Pątnicy podążają zorganizowani w 11 grup, pokonują ok. 130 km. Gliwiczanie po raz pierwszy wyruszyli na Jasną Górę już w 1626 r. w trakcie wojny trzydziestoletniej. Gdy Gliwice były oblegane przez wojska duńskie, a mieszkańcy nie potrafili obronić miasta, powierzyli swój los Maryi. Złożyli uroczyste ślubowanie, że odtąd corocznie będą pielgrzymować na Jasną Górę. Miasto nie zostało zdobyte, a śluby z krótkimi przerwami, spowodowanymi historycznymi uwarunkowaniami, wypełniane są do dnia dzisiejszego. Eucharystia tej grupy przed Szczytem sprawowana będzie o godz. 15.30.

Kolejna grupa, jaka przybędzie w sobotę, choć nie pieszo, to uczestnicy 2-dniowej 38. Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników. Spotkania tradycyjnie organizowane są w sobotę i niedzielę po Dniu Energetyka obchodzonym 14 sierpnia, czyli w rocznicę męczeńskiej śmierci św. O. Maksymiliana Kolbego, który jest patronem energetyków. Pielgrzymkę corocznie organizuje Katolickie Stowarzyszenie Energetyków "Nazaret". Mszę św. będą mieli odprawioną w niedzielę o godz. 11.00 na błoniach przed klasztorem.

Rowerzyści 11. Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę stanowią jedną z większych tego rodzaju grup. Przed pandemią przyjeżdżało ich ok. 500 osób, w 2023 na szlak wyruszyło ponad 350. Tradycyjnie pielgrzymka ta odbywa się z wątkiem dobrych uczynków - w 2023 roku jest to pomoc dla seniorów Domu Pomocy Społecznej z małej wioski pod Kielcami. Przez cały rok w diecezji funkcjonowała skrzynka intencji, dzięki niej cykliści przywiozą do Maryi intencje zebrane od tych, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w pielgrzymce. Ciekawostkę stanowi fakt, że pomiędzy uczestnikami jest duża rozpiętość wieku: najstarsza uczestniczka ma 79 lat, a najmłodsza 8. Wjazd grupy ok. godz. 16:30, a Eucharystia o 18:30 w Kaplicy Matki Bożej.

Piesza Pielgrzymka Świata Osób Niepełnosprawnych, Chorych, ich Rodzin i Przyjaciół przychodzi po raz 28., z Olsztyna koło Częstochowy. Jest to pielgrzymka jednodniowa, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "Betel". Wśród wyjątkowych pątników są nie tylko członkowie Ruchu Betel z różnych stron Polski, ale i m.in. bezdomni z Fundacji św. Barnaby czy podopieczni Ośrodka Terapii Uzależnień "Betania", od wielu lat pomagający pchać wózki osób niepełnosprawnych. Naznaczeni stygmatem cierpienia w szczególny sposób pragną pokłonić się Matce Boga i złożyć na ręce Jej Syna wszystkie swoje niedomagania i ułomności. Msza św. sprawowana dla nich będzie w Bazylice o godz. 17:00.