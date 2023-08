Częstochowa: W weekend 31. Dni Częstochowy

Przez weekend podczas 31. Dni Częstochowy mieszkańcy posłuchają koncertów m.in. zespołu Blue Cafe czy Enej, obejrzą festiwal kolorów oraz zabytkowe pojazdy - informuje Urząd Miasta Częstochowy.

Jak informują władze Częstochowy, w mieście w weekend podczas 31. Dni Częstochowy mieszkańcy będą mieli okazję posłuchać koncertów m.in.zespołu Blue Cafe czy Enej, obejrzą też festiwal kolorów oraz zabytkowe pojazdy.

Miejscem piątkowej imprezy będzie teren między jezdniami al. Wyzwolenia po wschodniej stronie skrzyżowania z ulicą Fieldorfa -"Nila" w dzielnicy Północ, gdzie od godz. 16 będą wręczane nagrody w konkursach "Najładniejsza działka ROD 2023" i "Najładniej ukwiecony balkon 2023".

Po południu na scenie pojawią się cztery zespoły: Słońcem Opętani, Muzyczni Astronauci, Enej i Blue Café. W związku z imprezą zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. W godz. od 18 do 23 odcinki Al. Wyzwolenia od skrzyżowania z ulicami Witosa i Pużaka do skrzyżowania z ul. Fieldorfa-"Nila" będą zamknietę dla ruchu z wyjątkiem komunikacji miejskiej. Dojazd do osiedla będzie możliwy ul. Sosabowskiego.

W sobotę kolejny dzień imprezy, tym razem na Promenadzie im. Czesława Niemena. Tu program przewiduje Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych-Pokaz Elegancji, Z Kulturą na Stary Rynek-koncert zespołu Tyka oraz mszę św. w intencji miasta i mieszkańców Częstochowy na Jasnej Górze.

Niedzielne popołudnie częstochowianie będą mogli spędzić w Parku Wypoczynkowym "Lisiniec" na Festiwalu Kolorów. Z kolei miłośników muzyki klasycznej zaprasza Filharmonia Częstochowska. Będzie można wysłuchać koncertu "Słynne Chóry Operowe" w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej, gdzie zaśpiewa Chór Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" pod batutą Adama Klocka. Wejściówki do odbioru w kasie Filharmonii.