Częstochowa: Zaprezentowano nowy sztandar miasta ze zmienionym herbem

Nowy sztandar Częstochowy ze zmienionym dwa lata temu herbem miasta, zaprezentowano w piątek w częstochowskim ratuszu. Zgodnie z wprowadzoną w 2020 r. korektą heraldyczną piastowski orzeł zastąpił w herbie Częstochowy paulińskiego kruka.

Jak wynika z informacji częstochowskiego samorządu, wraz z prezentacją nowego sztandaru - wpisaną w program 30. Dni Częstochowy - dotychczasowy sztandar został przekazany do Muzeum Częstochowskiego.

Skorygowany w 2020 r. herb Częstochowy powstał w wyniku wielomiesięcznych konsultacji szczegółów projektu. Pomysłodawcy zmiany przekonywali, że dzięki niej herb powrócił do historycznego i zgodnego z regułami heraldyki wyglądu. Zatwierdzona przez radnych Częstochowy zmiana była symboliczną inauguracją obchodów 800-lecia miasta w 2020 r.

Zmiana herbu była inicjatywą heraldyka, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Marcelego Antoniewicza, który wskazał, że miasto powinno wrócić do historycznego herbu sprzed 1992 r., na którym obok lwa widniał orzeł.

Chodziło zarówno o przywrócenie historycznej symboliki godła, jak i o wyeliminowanie elementów niezgodnych z uniwersalnymi zasadami heraldyki miejskiej.

Orzeł to symbol używany przez księcia Władysława Opolczyka, który w 1382 r. ufundował zakon paulinów na Jasnej Górze. Do swoich racji badacz przekonał prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i radnych, którzy mogli ostatecznie zaakceptować nowy herb po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

Najważniejsza korekta polegała na zamianie kruka na orła piastowskiego. Heraldycy uznali, że herb nie musi nawiązywać do godła paulińskiego, które powstało dopiero w XVIII w. Kruka do herbu miasta wprowadzili Niemcy, kiedy orzeł został przez okupacyjne władze zakazany. Za zmianą przemawiała również symbolika kruka - w chrześcijaństwie symbolizuje on grzesznika i szatana.

Korekta herbu była wprowadzana stopniowo. Pierwsze koszty wiązały się np. z wymianą tablic herbowych w salach urzędu miasta. Na podstawie nowego wzoru herbu dokonywany były stopniowo kolejne zamówienia, np. miejskich materiałów informacyjnych i symbolicznych.