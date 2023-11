Członek zarządu ZUS: w 2023 r. wpłaty składek większe niż za analogiczny okres 2022 r.

Za 10 miesięcy 2023 r. łączne wpłaty e-składek w ZUS przekroczyły 360,6 mld zł i były wyższe niż za analogiczny okres 2022 r. o ponad 51,7 mld zł - poinformował w czwartek członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

"Za 10 miesięcy 2023 r. łączne wpłaty e-składki w ZUS przekroczyły 360,6 mld zł i były wyższe niż za analogiczny okres 2022 r. o ponad 51,7 mld zł, + 16,8 proc." - napisał na platformie X Jaroszek, załączając wykres dotyczący miesięcznych kwot wpłat składek na Indywidualne Numery Rachunków Składkowych (NRS).

ZUS informował w tym tygodniu, że stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym - jak przekazano - ZUS prawdopodobnie nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa.

"Utrzymują się wysokie wpływy składkowe do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Notuje on wysoki stopień pokrycia w składkach wydatków na świadczenia takie, jak emerytury, renty i zasiłki. Na bieżąco analizujemy te dane w kontekście stopniowego zwalniania części zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do FUS" - powiedziała, cytowana w komunikacie, szefowa ZUS.

"Dla znakomitej sytuacji finansowej FUS nie bez znaczenia są reformy przeprowadzone ZUS w ostatnich latach" - dodała.

Jak wytłumaczyła, przede wszystkim chodzi o wprowadzenie e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych wraz z przejęciem przez Zakład obowiązków związanych z księgowaniem wpłacanych składek, które usprawniło pobieranie i ewidencjonowanie środków na kontach płatników i ubezpieczonych.