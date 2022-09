Czterech poszkodowanych w wybuchu w koksowni leczonych w CLO, jeden w stanie bezpośredniego zagrożenia życia

Cztery z sześciu osób poszkodowanych w czwartkowym wybuchu w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej przebywa z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (CLO). Jeden z pacjentów jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia – podała placówka.

Do wypadku w Koksowni Przyjaźń doszło w czwartek przed godz. 15. Eksplozja, prawdopodobnie pyłu węglowego, miała miejsce w tzw. przemiałowni, gdzie przygotowuje się węgiel do wsadu do baterii koksowniczej. Siła eksplozji zniszczyła jeden z budynków przemiałowni - jest on zawalony - a drugi poważnie uszkodziła. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitali.

Rzecznik CLO Wojciech Smętek poinformował w piątkowym komunikacie, że dwóch poszkodowanych trafiło do tego szpitala bezpośrednio po wypadku, a kolejnych dwóch zostało przetransportowanych wieczorem, po wstępnym zaopatrzeniu i diagnostyce w innych szpitalach.

"Pacjenci trafili z rozległymi oparzeniami, w tym oparzeniami III stopnia, oparzeniami rąk i twarzy oraz podejrzeniem oparzenia dróg oddechowych. Trzech z nich w stanie stabilnym przebywa na Oddziałach Chirurgicznych, a jeden w stanie bezpośredniego zagrożenia życia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii" - podał rzecznik.

"W godzinach porannych zespół lekarski oceni i zaplanuje konieczne zabiegi chirurgiczne. W celu diagnozy ewentualnego oparzenia dróg oddechowych na dziś zaplanowane są również u tych pacjentów badania bronchoskopowe. Zlecone zostały także dodatkowe konsultacje specjalistyczne" - poinformował lekarz dyżurny CLO lek. Artur Wielgórecki.

Jeszcze w piątek przedstawiciele placówki mają udzielić dziennikarzom dodatkowych informacji na temat leczenia poszkodowanych. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich to czołowy polski ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. W Centrum działają cztery specjalistyczne oddziały, a także Pracownia Hiperbarii Tlenowej, Bank Tkanek oraz Zakład Leczenia Ran Przewlekłych.

Placówka dysponuje 70 łóżkami. Rocznie hospitalizowanych jest tu ponad 1200 pacjentów. Przyszpitalne poradnie przyjmują rocznie ponad 7000 pacjentów. Organem założycielskim szpitala jest samorząd woj. śląskiego.

