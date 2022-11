Cztery muzyczne dni w Bielsku-Białej; rusza 20. Jazzowa Jesień

Dwudziesty festiwal Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańki rozpocznie w czwartek wieczorem w Bielskim Centrum Kultury. Zainauguruje go m.in. występ trębacza Tomasza Dąbrowskiego, który był uczniem Stańki podczas letnich warsztatów w Danii.

"Trębacz, kompozytor, improwizator, wielokrotnie nagradzany artysta zarówno w Polsce, jak i za granicą, okrzyknięty przez magazyn Downbeat jednym z najbardziej różnorodnych i wnikliwych muzyków w Europie - Tomasz Dąbrowski i +Istnienia Poszczególne+ rozpoczną Jazzową Jesień" - podali organizatorzy.

W 2015 r. Dąbrowski był uczniem Tomasza Stańki podczas letnich warsztatów w Danii. Między mistrzem i uczniami wywiązała się bliska relacja, która miała koncertową kontynuację w projekcie Tomasz Stańko Experience.

Dąbrowski w jednym z wywiadów powiedział, że to, co wyniósł ze spotkań i współpracy ze Stańką, to fakt, iż "należy pielęgnować swoją indywidualność".

W drugiej części wieczoru wystąpi szwedzki pianista Bobo Stenson w swoim trio. Od lat współpracuje on z wytwórnią ECM, gdzie w różnych konfiguracjach wydał ponad 20 albumów - jako lider oraz we współpracy m.in. z Janem Garbarkiem, Charlesem Lloydem oraz Tomaszem Stańką.

W piątek miłośnicy jazzu wysłuchają najnowszego projektu pianisty Marcina Maseckiego z muzyką estońskiego kompozytora Arvo Paerta. Wystąpi też trębacz Avishai Cohen, Izraelczyk mieszkający w Nowym Jorku.

Sobotni wieczór będzie należał do Nika Bartscha, szwajcarskiego pianisty, który wystąpi ze swym zespołem Mobile, a także kompozytora Pawła Mykietyna, który specjalnie na 20. festiwal napisał projekt na kameralny skład.

Festiwal zakończy w niedzielę słuchowisko "Stańko Na Głos". "Powstało z selekcji fragmentów wywiadu z Tomaszem Stańką nagranych przez Tomasza Michałowskiego na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Fragmenty wypowiedzi trębacza zostały zilustrowane jego kompozycjami oraz wykonaniami. W specjalnym wydaniu, przygotowanym do wykonania na żywo podczas 20. Jazzowej Jesieni, dodatkową ilustrację rozszerzającą kontekst muzyczny i interpretującą często dość abstrakcyjną treść wybranych wywiadów, zapewni skład młodych muzyków. Wśród gości będzie m.in. Kasia Pietrzko" - podali organizatorzy.

Bielska Jazzowa Jesień jest jednym z ważniejszych krajowych wydarzeń tego gatunku muzyki. Tworzył go Tomasz Stańko. Po jego śmierci wydarzenie ma ambicję kontynuować dziedzictwo i myśl polskiego trębacza. Dotychczas na Jazzowej Jesieni gościła wiele sław. Wystąpili m.in. John Scofield, Ornette Coleman, Chick Corea, John McLaughlin, Cecil Taylor, Joe Lovano, Tom Harrell oraz w wielu "wcieleniach" Tomasz Stańko.