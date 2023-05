Cztery zespoły w finale konkursu tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej

Filip Żółtowski Quartet, Know Material, Luka Mazur Quartet oraz Product May Contain to formacje, które jurorzy zakwalifikowali do finału konkursu młodych muzyków, towarzyszącemu Orlen Jazz Festival - 25. Bielskiej Zadymce Jazzowej – podali organizatorzy festiwalu.

"Po przesłuchaniu nagrań 27 zespołów dopuszczonych do pierwszego etapu konkursu, komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zubka postanowiła zakwalifikować do finału zespoły: Filip Żółtowski Quartet, Know Material, Luka Mazur Quartet oraz Product May Contain" - oznajmili organizatorzy festiwalu z bielskiego stowarzyszenia Sztuka Teatr.

W komisji kwalifikacyjnej zasiadali: dyrygent, pianista i wykładowca akademicki prof. Andrzej Zubek, Grzegorz Zmuda z Radia Katowice, Marta Kula z Radia 357 oraz Andrzej Kucybała ze Stowarzyszenia Sztuka Teatr.

12 czerwca finaliści zaprezentują swoje programy w studiu koncertowym rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Wówczas jurorzy wyłonią zwycięzcę, który wystąpi podczas przyszłorocznego, 26. festiwalu.

Organizatorem konkursu dla młodych muzyków jest bielskie stowarzyszenie Sztuka Teatr, które tworzy Zadymkę, we współpracy z Polskim Radiem Katowice i redakcją miesięcznika Jazz Forum. Nagrodą jest statuetka Aniołka Jazzu oraz wydanie płyty.

Orlen Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Tegoroczny - 25. - miał już dwie odsłony. Pierwszym akordem był koncert charytatywny w Bielsku-Białej - "Zadymka for Africa". Wystąpili miedzy innymi Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek i Stanisław Soyka. Kolejna część odbyła się z początkiem marca. Wówczas wystąpił m.in. saksofonista Chris Potter ze swym kwartetem oraz trębacz Randy Brecker.

Trzecia odsłona odbędzie się od 12 do 18 czerwca w Bielsku-Białej, Katowicach i Gliwicach. Główną jej postacią będzie amerykańska wokalistka i konrabasistka Esperanza Spalding. Na Zadymce wystąpią też między innymi: kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego, sekstet Piotra Wojtasika z Anną Marią Jopek, Chico Freeman i kwartet Antonio Farao, a także Apostolis Anthimos.

Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń na polskiej scenie jazzowej. Dotychczas wystąpili na niej między innymi Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Douglas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, Pat Metheny, David Murray, John Patitucci, Ahmad Jamal i Benny Golson.