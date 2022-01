Czwartek pochmurny z lokalnymi przejaśnieniami

W czwartek utrzyma się duże zachmurzenie, z lokalnymi rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu i śniegu. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do minus 2 stopni na północy kraju – powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Według prognozy IMGW po południu zachmurzenie będzie duże, a większe rozpogodzenia wystąpią głównie na zachodzie kraju.

"Miejscami z północy na południe przemieszczać się będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy, w centrum i na południu przelotnie popada śnieg" - powiedział synoptyk.

Dodał, że strefy opadów będą się na siebie nakładać i "nie można wykluczyć, że na północy kraju śnieg będzie padał bardziej intensywnie i lokalnie wystąpi przyrost pokrywy śnieżnej do około pięciu centymetrów".

W związku z napływem chłodniejszej masy powietrza z północy temperatura będzie stopniowo spadać. W ciągu dnia najcieplej będzie w rejonie południowego wschodu, Podkarpacia i Małopolski, gdzie termometry pokażą 4 st. C, w centrum kraju 1 st. C i na północy kraju do minus 2 st. C.

"Padający śnieg będzie się topił, ale jednocześnie przy spadającej temperaturze będzie zamarzał. Dlatego na wschodzie kraju po południu i wieczorem należy uważać na oblodzenie. Miejscami nawierzchnie dróg mogą być śliskie" - podkreślił.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na północy miejscami może być porywisty. Nad morzem prędkość wiatru może osiągać do 45 km/h.