Czy Europa przegra wojnę z Chinami? "Dostaniemy po kościach"

- Jak byliśmy jako Europa liderami w produkcji aut o napędzie spalinowym, tak w napędzie bateryjnym jesteśmy mocno w tyle - podkreślił na konferencji Nowy Przemysł 4.0 wiceprezes Pilkington Automotive Poland i prezes Polskiej Izby Motoryzacji Janusz Kobus.

Według Janusza Kobusa transformacja z produkcji pojazdów spalinowych na elektryczne w Europie jest konieczna, ale sposób jej przeprowadzania jest krytykowany jako "troszeczkę idiotyczny".

Europa jest znacznie w tyle za Chinami, szczególnie jeśli chodzi o produkcję baterii do pojazdów elektrycznych.

Stary Kontynent będzie miał trudności w rywalizacji z Chinami, które posiadają znaczną przewagę konkurencyjną, wspieraną dużymi subsydiami.

Być może - jak zauważył prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś - konieczna będzie wprowadzanie ceł ochronnych przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin.

Zdaniem Kobusa, choć konieczność transformacji z produkcji pojazdów spalinowych jest na elektryczne oczywistością, to sposób, w jaki robi to Europa "jest troszeczkę idiotyczny".

Europa daleko w tyle za Chinami , jeśli chodzi o produkcję baterii

- Chcemy w ciągu 11 lat zamknąć produkcję aut spalinowych. Dla 30 proc. dostawców to może być problem. Polska dominuje w produkcji części właśnie, więc pewnie oberwiemy bardziej. Produkujemy też 2 miliony silników spalinowych. Dostaniemy po kościach, a poza spadkami wolumenów, to ja się obawiam, że przegramy wojnę z Chinami - stwierdził Janusz Kobus na środowej sesji "Branża motoryzacyjna na zakręcie", która odbyła się w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Jak podkreślił, jesteśmy jako Europa daleko w tyle, jeśli chodzi o produkcję baterii, gdzie Chiny mają 55-85 proc. udziałów. W tempie zaawansowania przemian wyprzedzają nas też Korea Południowa i USA (Tesla).

To, na co trzeba się - jego zdaniem - przygotować, to sytuacja, w której samochód nie będzie w takim samym stopniu dostępny dla przeciętnego Kowalskiego, jak jest teraz, a to ze względu na jego ceny. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję tańszych elektryków, Europa jest na straconej pozycji w rywalizacji z Państwem Środka.

Pytanie, czy Chiny w ogóle grają fair. "Bardzo duże subsydia"

Ekspert ds. rynku automotive z Siemens Polska Piotr Ciemięga zauważył, że rękawice chce podnieść Volkswagen, który planuje produkcję auta elektrycznego kosztującego 20-25 tys. euro.

Z kolei prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś podkreślił, że w wyścigu z Chinami musimy uczestniczyć, a należy też pamiętać, że obok pewnej przewagi konkurencyjnej, w Chinach są też bardzo duże subsydia. W grę wchodzi też ewentualne wprowadzanie ceł ochronnych przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin. - To jest problem, a w grę wchodzi też wielka polityka - zauważył Faryś.