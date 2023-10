Czy głosy Polaków za granicą zostaną policzone?

- Ponad 40 komisjom wyborczym na dzisiaj grozi niezmieszczenie się w czasie liczenia głosów, a rejestracja wyborców jeszcze się nie zakończyła - napisał na swoim koncie na platformie X Aleksander Pociej, startujący z 20. miejsca na liście warszawskiej.

- Głosowanie naszych rodaków za granicą jest zagrożone - zaalarmował na swoim koncie na platformie X Aleksander Pociej, kandydat Koalicji Obywatelskiej startujący z warszawskiej listy, na którą będą głosować również Polacy za granicą.

Polityk dodał, że "ponad 40 komisjom wyborczym na dzisiaj grozi niezmieszczenie się w czasie liczenia głosów, a rejestracja wyborców jeszcze się nie zakończyła". - Wzywam MSZ do natychmiastowego powołania komisji w zagrożonych lokalizacjach - zaapelował Pociej.

Polacy głosujący za granicą mogą jeszcze do 10 października dopisać się do listy, wysyłając wniosek mailowo lub pocztą na adres konsula lub z wykorzystaniem wniosku papierowego. Jak dotąd do udziału wyborach za granicą zgłosiło się 300 tys. osób.

Największy kłopot z komisjami za granicą dotyczy 9 w Niemczech, 8 w Wielkiej Brytanii i 7 w Holandii.