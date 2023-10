Czy liderzy opozycji powiedzą, że mają koalicję?

Przewodniczący PO Donald Tusk (C) wychodzi po posiedzeniu Zarządu Krajowego PO w Warszawie, 19 bm. Zarząd upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, jednocześnie potwierdzając, że jest on kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP. fot. PAP/Radek Pietruszka