Czy ogromna korupcja w Brukseli dosięgnęła fuzji Orlenu z Lotosem?

Poseł Ireneusz Raś z Koalicji Polskiej, PSL, UED, Konserwatyści chce podnieść sprawę fuzji Orlenu z Lotosem w kontekście afery korupcyjnej Katargate, w którą zamieszani są liczni europejscy urzędnicy i europosłowie.

Afera Katargate mogła się przełożyć na fuzję Orlenu z Lotosem - chce to sprawdzić Irenusz Raś.

Chodzi o udział Saudi Aramco w transakcji.

Sprawa będzie nagłośniona w tym tygodniu.

W bulwersującej aferze korupcyjnej związanej z finansowaniem polityków i urzędników unijnych przez państwa Zatoki Perskiej wyszła sprawa słabości ochrony kontrwywiadowczej państw europejskich - podkreślał ostatnio poseł Koalicji Polskiej Ireneusz Raś na antenie telewizji Republika.

- Dla nas ważną sprawą jest wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z fuzją Orlenu z Lotosem - stwierdził polityk Koalicji Polskiej. - Na decyzję o fuzji miały wpływ opinie wielu urzędników Komisji Europejskiej i polityków. Chciałbym wiedzieć, czy za tym nie stały środki wschodnie albo arabskie - argumentował poseł Raś.

Postanowiliśmy dopytać polityka o co dokładnie mu chodzi i jakie zamierza podjąć dalsze kroki.

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie Fuzji Lotosu z Orlenem mogą być dziełem lobbingu

Fuzja Orlenu z Lotosem w związku z żądaniem Komisji Europejskiej wymagała sprzedaży 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw tej sieci. Nabywcą akcji Lotosu został naftowy gigant z Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco, z kolei stacje benzynowe zostały odsprzedane węgierskiemu MOL-owi. Główne kontrowersje dotyczą ceny odsprzedaży akcji Lotosu oraz kwestii dotyczącej prawa do wetowania decyzji o strategicznych inwestycjach przez saudyjski koncern. Według opozycji ta kwestia nie jest wyczerpująco wyjaśniona przez Orlen. Zdaniem Rasia w tym kontekście może być rozpatrywana afera Katargate, w którą byli zamieszani europejscy politycy i urzędnicy, a kwestia dopuszczenia saudyjskiego koncernu do fuzji Lotosu z Orlenem powinna zostać staranie wyjaśniona. Pytaniem otwartym pozostaje czy niektóre zjawiska związane z tą fuzją nie są aby wynikiem lobbingu ze strony Saudyjczyków w Brukseli.

- Śledztwo w tej sprawie powinno odbyć się na poziomie europejskim i polskim. Mogło być tak, że pewne niekorzystne rozwiązania dla Polski zapisane w umowie dotyczącej fuzji Lotosu z Orlenem były inspirowane przez kontrahenta, który wywierał wpływ na instytucje europejskie – podkreśla poseł Raś w rozmowie z WNP.PL.

- Uczestniczyłem w spotkaniu, gdzie osoby które opisywały kwestie związane z tą transakcją zwróciły uwagę na, że trzeba szukać przyczyn niekorzystnej rozwiązań (w przeprowadzeniu fuzji Orlenu z Lotosem) – argumentuje poseł Raś. Jednocześnie zaznacza, że w tym tygodniu będzie się konsultował się z prawnikami, którzy zwracali uwagę na tę kwestię.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna zająć się sprawą

Z drugiej strony Ireneusz Raś rozważa doniesienie do ABW w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem.

- Trzeba zbadać, czy ze strony polskiej lub poprzez partnerów z Saudi Aramco, którzy kupili akcje Lotosu nie było lobbingu w jakiś zaleceniach, nawet miękkich, żeby pewne rzeczy z umowy pomiędzy Orlenem a Saudi Aramco wykreślić. Prawnicy uważają że, w tej sytuacji nie można wykluczyć że tak działano, żeby na końcu powiedzieć że „to przecież instytucje europejskie zawnioskowały o to, więc myśmy to wykreśli czyli takie swoiste zabezpieczenie poprzez Unię Europejską”. To dla rządzących byłoby wygodne, bo by powiedzieli że to znowu Unia Europejska jest zła. Na tym etapie to jest kwestia zwrócenia się do odpowiednich służb. Będę przekonywał moich partnerów z Koalicji Polskiej żebyśmy takie pismo skierowali, np. do ABW – mówi WNP.PL poseł Raś.